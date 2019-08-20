с чего всё началось

Россияне во втором квартале 2019 года стали брать меньше микрозаймов, свидетельствуют данные исследования компании "Эквифакс".

Политика МИД Китая назвал протесты в Москве попыткой вмешательства Запада В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что продолжающиеся в Москве с конца июля протесты являются попыткой вмешательства западных стран во внутренние дела России.

Политика Совет Европы одобрил заявления Путина и Макрона по Украине Совет Европы полностью поддерживает заявления президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануюля Макрона о переговорах в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь СЕ Даниэль Хольтген.

Происшествия Подавший сигнал о ЧП самолет Air France Москва-Париж сел в Люксембурге Экипаж самолета Airbus A319 авиакомпании Air France, вылетевший во вторник, 20 августа, из московского аэропорта Шереметьево в Париж, подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту.

Происшествия В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.

Экономика Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.

Общество ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.

Армия и оружие Корвет «Гремящий» выходит на заключительный этап заводских испытаний Первый этап заводских ходовых испытаний успешно завершился в конце июня 2019 года.

Технологии Ученые выяснили, как смартфоны влияют на работу мозга Использование смартфонов для отвлечения от умственных задач приводит к тому, что мозг еще больше утомляется.

Армия и оружие В МИДе назвали добровольной передачу данных с мониторинговых станций Ранее еще две российские станции мониторинга ядерных испытаний перестали выходить на связь — это станции в чукотском городе Билибино и селе Залесово в Алтайском крае.

Гаджеты Создана ОС для смартфонов, которая «на порядок быстрее Android» «Убийца» Android на базе Android Американская компания Cloudmosa работает над созданием облачной операционной системы Puffin OS, предназначенной для недорогих мобильных устройств в ценовом сегменте до $100.

Происшествия Братьям Магомедовым ужесточили обвинение Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.

Транспорт В Минэкономики вступились за частные камеры Минэкономразвития рассказало, что камеры "частников" устанавливают в очагах аварийности, а не в местах с наибольшим числом нарушений ПДД.

Здоровье В РФ зарегистрировали препарат для лечения спинальной мышечной атрофии В России зарегистрировали препарат Спинраза для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА).

Происшествия Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».

Происшествия СБУ предотвратила теракт в преддверии Дня независимости Украины Служба безопасности Украины сообщила, что задержала молодого человека, который планировал совершить несколько взрывов вместе с сообщниками в публичных местах в Сумской области накануне Дня независимости страны.

Здоровье Новосибирцам раздадут контрацептивы на 5 миллионов рублей Как сообщили Сиб.фм в министерстве здравоохранения Новосибирской области, в этом году на приобретение контрацептивов из бюджета потратят 5 миллионов рублей.

Армия и оружие МИД Сирии: Турецкие БТР вошли в Идлиб и движутся к Хан-Шейхуну "Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Политика Глава Финляндии рассказал о возможных темах переговоров с Путиным Президент Финляндии Саули Ниинистё рассказал, какие темы планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным 21 августа в Хельсинки.

Шоу-бизнес Джигарханяна выписали из больницы Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из больницы. На прошлой неделе он был госпитализирован для проведения обследования.

Авто Aston Martin анонсировал дизайн серийного кроссовера DBX Британская компания Aston Martin поделилась официальным тизером на новую модель серийного кроссовера Aston Martin DBX.

Здоровье Названо самое распространенное заболевание у российской молодежи В Росстате рассказали, какие заболевания являются самыми распространенными среди российской молодежи.

Космос Больше половины спутников ГЛОНАСС оказались просроченными Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами гарантийного срока, сообщает РИА Новости.