Экономика
Россияне стали брать меньше микрозаймовРоссийская газета 03:30
Россияне во втором квартале 2019 года стали брать меньше микрозаймов, свидетельствуют данные исследования компании "Эквифакс".
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— РИА Новости.РИА Новостивчера в 08:11
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Политика
МИД Китая назвал протесты в Москве попыткой вмешательства Запада
В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что продолжающиеся в Москве с конца июля протесты являются попыткой вмешательства западных стран во внутренние дела России.
Обновлено в 03:59
Политика
Совет Европы одобрил заявления Путина и Макрона по Украине
Совет Европы полностью поддерживает заявления президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануюля Макрона о переговорах в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь СЕ Даниэль Хольтген.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Подавший сигнал о ЧП самолет Air France Москва-Париж сел в Люксембурге
Экипаж самолета Airbus A319 авиакомпании Air France, вылетевший во вторник, 20 августа, из московского аэропорта Шереметьево в Париж, подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Полиция устанавливает лиц, стрелявших из автомата в тоннеле в Москве
Столичная полиция ищет неизвестных, открывших в Москве ночью стрельбу, предположительно, из охолощенного автомата Калашникова.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона
В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.
Обновлено в 03:20
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Общество
ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Суд в четвертый раз подряд арестовал Яшина на 10 суток
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» выходит на заключительный этап заводских испытаний
Первый этап заводских ходовых испытаний успешно завершился в конце июня 2019 года.
Обновлено вчера в 22:00
Технологии
Ученые выяснили, как смартфоны влияют на работу мозга
Использование смартфонов для отвлечения от умственных задач приводит к тому, что мозг еще больше утомляется.
Обновлено в 04:42
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
В МИДе назвали добровольной передачу данных с мониторинговых станций
Ранее еще две российские станции мониторинга ядерных испытаний перестали выходить на связь — это станции в чукотском городе Билибино и селе Залесово в Алтайском крае.
Обновлено в 06:36
Гаджеты
Создана ОС для смартфонов, которая «на порядок быстрее Android»
«Убийца» Android на базе Android Американская компания Cloudmosa работает над созданием облачной операционной системы Puffin OS, предназначенной для недорогих мобильных устройств в ценовом сегменте до $100.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34
Общество
Капсулу времени из 1968 года нашли в Рыбинске
Обновлено в 05:45
Транспорт
В Минэкономики вступились за частные камеры
Минэкономразвития рассказало, что камеры "частников" устанавливают в очагах аварийности, а не в местах с наибольшим числом нарушений ПДД.
Обновлено в 06:09
Здоровье
В РФ зарегистрировали препарат для лечения спинальной мышечной атрофии
В России зарегистрировали препарат Спинраза для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА).
Обновлено в 06:32
Происшествия
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Происшествия
СБУ предотвратила теракт в преддверии Дня независимости Украины
Служба безопасности Украины сообщила, что задержала молодого человека, который планировал совершить несколько взрывов вместе с сообщниками в публичных местах в Сумской области накануне Дня независимости страны.
Обновлено в 05:57
Футбол
Слуцкий выложил фотографию, на которой он вновь поедает бургер
Слуцкий выложил свою «состаренную» фотографию «Леонидбургер».
Обновлено в 04:22
Здоровье
Новосибирцам раздадут контрацептивы на 5 миллионов рублей
Как сообщили Сиб.фм в министерстве здравоохранения Новосибирской области, в этом году на приобретение контрацептивов из бюджета потратят 5 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие
МИД Сирии: Турецкие БТР вошли в Идлиб и движутся к Хан-Шейхуну
"Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено вчера в 04:28
Политика
Глава Финляндии рассказал о возможных темах переговоров с Путиным
Президент Финляндии Саули Ниинистё рассказал, какие темы планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным 21 августа в Хельсинки.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Джигарханяна выписали из больницы
Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из больницы. На прошлой неделе он был госпитализирован для проведения обследования.
Обновлено в 05:05
Авто
Aston Martin анонсировал дизайн серийного кроссовера DBX
Британская компания Aston Martin поделилась официальным тизером на новую модель серийного кроссовера Aston Martin DBX.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Руку подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна в Турции
Обновлено вчера в 21:59
Здоровье
Названо самое распространенное заболевание у российской молодежи
В Росстате рассказали, какие заболевания являются самыми распространенными среди российской молодежи.
Обновлено в 03:34
Космос
Больше половины спутников ГЛОНАСС оказались просроченными
Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами гарантийного срока, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:29
Политика
Премьер-министр Дании сообщила, что в стране ожидают визита Трампа
Дания готовится к визиту президента США Дональда Трампа 2-3 сентября, несмотря на то, что он пока окончательно не подтвердил, что приедет в Копенгаген.
Обновлено вчера в 05:10