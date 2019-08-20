- РИА Новости. Россияне во втором квартале текущего года переломили исторический тренд взрывного роста займов в микрофинансовых организациях (МФО), следует из исследования бюро кредитных историй "Эквифакс", которое есть в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Россияне во втором квартале 2019 года стали брать меньше микрозаймов, свидетельствуют данные исследования компании "Эквифакс".

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