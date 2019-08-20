Экономика
Россияне стали брать меньше микрозаймовРоссийская газета 03:30
Россияне во втором квартале 2019 года стали брать меньше микрозаймов, свидетельствуют данные исследования компании "Эквифакс".
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с чего всё началось
- РИА Новости. Россияне во втором квартале текущего года переломили исторический тренд взрывного роста займов в микрофинансовых организациях (МФО), следует из исследования бюро кредитных историй "Эквифакс", которое есть в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:48
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