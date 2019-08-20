с чего всё началось

Россияне во втором квартале 2019 года стали брать меньше микрозаймов, свидетельствуют данные исследования компании "Эквифакс".

Армия и оружие Экипажи «Терминаторов» оденут в огнестойкие комбинезоны Экипажи вертолетов "Терминатор" и "Ночной охотник" авиационных подразделений Ленинградской армии ВВС и ПВО оденут в современные огнестойкие летные комбинезоны нового образца.

Экономика Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.

Происшествия В Челябинске скончалась одна из пострадавших при ДТП с микроавтобусом Семнадцатилетняя девушка, пострадавшая после столкновения мусоровоза и микроавтобуса с пассажирами ночью во вторник в Челябинске, умерла в больнице, в лечебных учреждениях остаются еще пять пострадавших, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.

Общество Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле Чиновница Иркутской области Ирина Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Происшествия СПЧ обратился к главе МВД с просьбой проверить информацию о необоснованном применении силы к митингующим в Москве СПЧ обратился к главам МВД, Росгвардии и СК с просьбой проверить информацию о необоснованном применении силы к митингующим в Москве.

Происшествия Обнародованы фотографии совершившего аварийную посадку А321 изнутри В интернете появились фотографии кабины и салона самолета Аіrвиs 321, который совершил аварийную посадку в кукурузном поле под Москвой 15 августа.

Здоровье Названы города и районы Башкирии, в которых чаще травятся алкоголем Показатель отравлений представлен за семь месяцев 2019 года Показатель отравлений спиртосодержащей продукцией по Башкирии за семь месяцев 2019 года составил 19,3 на 100 тысяч населения.

Происшествия В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна В отношении жителя Саранска, пытавшегося выбросить с третьего этажа свою пятимесячную дочь, возбуждено уголовное дело: 37-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство малолетнего.

Транспорт «Аэрофлот» открыл продажу билетов в новый аэропорт Саратова Авиакомпания "Аэрофлот" открыла 20 августа продажу авиабилетов с вылетом с 27 октября в новый аэропорт Саратова - Гагарин, сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании.

Политика Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.

Политика Хакеры атаковали сайт российского посольства в Британии Представитель российского посольства в Британии рассказал, что сайт дипломатического представительства атаковали неизвестные хакеры.

Происшествия В Рио-де-Жанейро снайпер застрелил захватчика автобуса с заложниками Полицейские нейтрализовали мужчину, захватившего автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро, все заложники освобождены, сообщает портал Globo со ссылкой на заявление правоохранителей.

Политика Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.

Политика В Кремле прокомментировали сообщения о радиоактивном облаке Сообщения о радиоактивном облаке, появившемся после взрыва на военном полигоне в Архангельской области, абсурдны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Религия Поклонская рассказала об исцелении святым во сне Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что во сне к ней явился святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) и избавил ее от болезни.

Происшествия В Греции разбился вертолет с россиянами на борту У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".

Политика Лавров прокомментировал испытания США запрещённой ДРСМД ракеты США готовились к испытаниям новой крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении задолго до прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Происшествия В Тульской области задержали водителя, сбившего паралимпийцев Полицейские задержали водителя, сбившего в понедельник вечером в Тульской области трех инвалидов, которые передвигались на колясках, сообщает во вторник управление МВД по региону.

Политика Путин впервые прокомментировал акции протеста в России Во время своего рабочего визита во Францию, президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, впервые прокомментировал акции протеста, которые проходили в Москве в поддержку кандидатов в Мосгордуму, недопущенных до выборов по тем или иным причинам.

Общество Рособрнадзор не намерен запрещать использовать телефоны в школах Рекомендации, касающиеся использования мобильных телефонов в школах, не предполагают запрета на гаджеты.

Политика Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.