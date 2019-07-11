Экономика

Россияне стали больше тратить за один поход в магазинГазета.Ru 09:23

Россияне стали больше тратить за один поход в магазин. К такому выводу пришли эксперты холдинга "Ромир", которые провели исследование трат населения. По их данным, средний чек россиянина в магазине в июне составил 556 рублей.
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«Ромир»: средний чек россиян за поход в магазин в июне увеличился

"Небольшое увеличение размера среднего чека в июне даже на фоне опять же скромного, но роста общих повседневных расходов говорит только о том, что россияне продолжают экономить", - отметил президент "Ромира" Андрей Милехин, слова которого приводятся в релизе.
РИА Новостивчера в 20:31

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Эксперты рассказали о тратах россиян при походе в магазин

Известиявчера в 23:37

Россияне стали больше тратить за один поход в магазин

Газета.Ru09:23

Средний чек россиян при походе в магазин вырос до 556 руб

РБК01:31

Средний чек россиян за поход в магазин увеличился до 556 рублей

News.ruвчера в 23:49

Искали скидки

Российская газета10:20

Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне

Коммерсантъвчера в 21:59

Средний чек россиян за поход в магазин в июне увеличился до 556 руб

ПРАЙМвчера в 20:15
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:08, Вашингтон
Интернет

В работе Twitter произошел сбой

На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.
Обновлено в 15:24
Общество

Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова

Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
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Обновлено вчера в 20:22
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В офисе президента Украины прошли обыски

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Футбол

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Обновлено в 17:45
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Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Игры

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Компания Valve анонсировала новую тестовую систему, посвящённую экспериментальным функциям, которая называется Steam Labs.
Обновлено в 15:26
Шоу-бизнес

Кети Топурия заявила, что Серябкина разбила чужой Ferrari

По словам певицы, экс-солистка группы Serebro как-то раз разбила Ferrari их хорошего знакомого.
Обновлено в 16:37
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии рук девочки из Ингушетии

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Происшествия

В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Обновлено в 14:03
Гаджеты

Xiaomi Mi A3 может оказаться мощнее Mi CC9

Звучит вполне правдоподобно, но блогер @IshanAgarwal24 утверждает, что на самом деле Mi A3 окажется мощнее Mi CC9, так как получит процессор Snapdragon 730, а не Snapdragon 710.
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Политика

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В свою очередь, МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразил протест из-за планов Москвы устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги в ходе Великой Отечественной войны.
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Театры

В Петербурге скончался актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Петербурге в возрасте 49 лет скончался актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
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Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
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С Плесецка запустили «Союз-2.1В» с военными спутниками

«10 июля в 20:14 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с блоком из четырех космических аппаратов в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено вчера в 14:09
Энергетика

Компанию «Нафтогаз» обязали снизить цену на газ для населения Украины

Правительство Украины обязало компанию «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.
Обновлено в 11:04
Происшествия

35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета

Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.
Обновлено в 16:06
Общество

Православные готовятся к окончанию Петрова поста

Петров пост установлен в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились, готовя себя к проповеди Евангелия.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия

При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб один человек

При пожаре на теплоэлектростанции «Северная» в подмосковных Мытищах погиб один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 07:43
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Политика

ЕС готовит санкции против Турции за геологоразведку в водах Кипра

Европейский союз рассматривает введение ограничительных мер в отношении Турции из-за незаконных геологоразведочных работ у побережья Кипра.
Обновлено в 04:56
Политика

Слова Меркель во время приступа прочли по губам

Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено в 14:54
Футбол

Георги Хаджи прокомментировал возможный переход сына в «Спартак»

Обновлено в 10:35
Политика

NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал

«NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.
Обновлено в 16:04
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Интернет

Россиянам стал доступен сервис Google распознавания лиц по фото

После активации новой функции в «Альбомах» будут группироваться фотографии по лицам, а после группировки пользователь может присваивать им имена.
Обновлено в 13:17
Общество

«Аэрофлот» может открыть центр поддержки пассажиров в Китае

Как отмечается, основная цель проекта - выявление потребностей целевой аудитории "Аэрофлота" в КНР.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро

"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие

Около 2,5 тысячи десантников высадились в Крыму в рамках учений

Обновлено в 04:17
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