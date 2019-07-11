Экономика

Россияне стали больше тратить за один поход в магазинГазета.Ru 09:23

Россияне стали больше тратить за один поход в магазин. К такому выводу пришли эксперты холдинга "Ромир", которые провели исследование трат населения. По их данным, средний чек россиянина в магазине в июне составил 556 рублей.
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«Ромир»: средний чек россиян за поход в магазин в июне увеличился

"Небольшое увеличение размера среднего чека в июне даже на фоне опять же скромного, но роста общих повседневных расходов говорит только о том, что россияне продолжают экономить", - отметил президент "Ромира" Андрей Милехин, слова которого приводятся в релизе.
РИА Новостивчера в 20:31

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Российская газета10:20

Россияне стали больше тратить за один поход в магазин

Газета.Ru09:23

Средний чек россиян за поход в магазин в июне увеличился до 556 руб

ПРАЙМвчера в 20:15

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Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне

Коммерсантъвчера в 21:59

Средний чек россиян при походе в магазин вырос до 556 руб

РБК01:31
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:29, Вашингтон
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