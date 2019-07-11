Экономика
Россияне стали больше тратить за один поход в магазинРоссийская газета 01:57
Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей. Это на три рубля больше, чем в мае, следует из очередного исследования холдинга "Ромир".
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
"Небольшое увеличение размера среднего чека в июне даже на фоне опять же скромного, но роста общих повседневных расходов говорит только о том, что россияне продолжают экономить", - отметил президент "Ромира" Андрей Милехин, слова которого приводятся в релизе.РИА Новостивчера в 20:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 10:23, Вашингтон
Общество
В работе оператора Yota произошел сбой
В работе мобильного оператора Yota произошел сбой, следует из данных портала Downdetector. Жалобы начали массово поступать в 15:00 мск.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту пожара на ТЭЦ в Мытищах
Управление СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело по факту пожара на северной ТЭЦ в подмосковных Мытищах, сообщается на официальном сайте СК РФ.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
Анкара развернет батарею С-400 у турецко-сирийской границы
Первая батарея зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», которые Анкара приобрела у России, будет расположена в районе города Шанлыурфа, у границы с сирийской провинцией Ракка.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной поместили под домашний арест
Обновлено в 08:47
Политика
Порошенко с позором прогнали с митинга в Закарпатье
Обновлено вчера в 20:12
Единоборства
Боксер Денис Лебедев завершил карьеру
Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.
Обновлено в 08:12
Происшествия
В Перми загорелся центральный рынок
Сегодня вечером в Перми произошел пожар на центральном рынке.
Обновлено в 09:33
Теннис
Симона Халеп впервые в карьере вышла в финал Уимблдона
Обновлено в 09:29
Спорт
CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов
Зампреда правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали по делу о взятке.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено 09 июля в 09:27
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
Таможенников в аэропорту «Домодедово» задержали по делу о взятке
По данным «112», сотрудников пригласили на вручение грамот за хорошую службу, а в кабинете им сообщили, что они задержаны по подозрению в получении крупной взятки (ст. 290 Уголовного кодекса).
Обновлено в 06:16
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
Обновлено в 03:00
Кино
Принцип матрешки: Люк Бессон снял кино о русской шпионке
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Названа безвредная доза шоколада
Врачи выявили, сколько шоколада можно есть каждый день без вреда для здоровья, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Общество
Полицейские смогут служить дольше на пять лет
Что касается среднего начальствующего состава, майоров полиции, майоров внутренней службы, майоров юстиции, подполковников полиции, подполковников внутренней службы, подполковников юстиции, то верхняя планка - 55 лет.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Меган Маркл раскритиковали за первое публичное появление с сыном
Британские СМИ и пользователи сети активно обсуждают появление герцогини Сассекской Меган Маркл на благотворительном матче по поло.
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Суд ЕС снял санкции с Януковича
Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.
Обновлено в 09:52
Общество
Рекламу «божественной шаурмы» обсудят в пермском управлении ФАС
Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю обсудит рекламу кафе с "божественной шаурмой" на экспертном совете, чтобы принять решение о наличии или отсутствии в ней нарушения закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:19
Политика
Роскомнадзор наказал сообщество MDK за оскорбление госсимволов РФ
Социальная сеть «ВКонтакте» обязана удалить из популярного сообщества MDK оскорбляющий государственные символы России комментарий.
Обновлено в 09:40
Общество
Сын Бари Алибасова прокомментировал скандал в эфире Первого канала
Бари Алибасов-младший, сын популярного музыкального продюсера Бари Алибасова, заявил, что организаторы телевизионного шоу «На самом деле» на Первом канале, в котором продемонстрировали переписку помощника Алибасова с лечащим врачом, выставили дураками самих участников программы.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Юрию Шатунову предстоит еще одна операция
Звезде 90-х Юрию Шатунову предстоит перенести еще одну операцию. Об этом рассказал продюсер коллектива "Ласковый май" Андрей Разин.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Боливия захотела приобрести военную технику у России
Президент Боливии Эво Моралес в ходе встречи в президентом России Владимиром Путиным заявил, что его страна намерена приобрести у РФ военную технику.
Обновлено в 09:18
Наука
Ученые получили фундаментальные данные о 90 соединениях серебра
Учитывая, что соединения серебра широко применяются в разных сферах нашей жизни — с их помощью можно обеззараживать воду и раны, делать фотографии или заставить облака пролиться дождем в нужное время в нужном месте, полученные данные будут иметь большое значение для прикладного применения.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес
56-летняя Алена Свиридова продемонстрировала фигуру в бикини
В настоящее время артистка находится на отдыхе в Керчи. Во время отпуска она встала на SUP-борд и восхитила фолловеров шикарной фигурой.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес
Вайкуле объяснила, за что на нее обиделся Игорь Крутой
Обновлено в 08:33
Происшествия
Один из ключевых менеджеров покидает АСВ
Первый заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников решил покинуть свой пост с 22 июля, сообщило АСВ.
Обновлено вчера в 14:14