"Небольшое увеличение размера среднего чека в июне даже на фоне опять же скромного, но роста общих повседневных расходов говорит только о том, что россияне продолжают экономить", - отметил президент "Ромира" Андрей Милехин, слова которого приводятся в релизе.

с чего всё началось

Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей. Это на три рубля больше, чем в мае, следует из очередного исследования холдинга "Ромир".

Россияне стали больше тратить за один поход в магазин

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