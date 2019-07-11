Экономика

Россияне стали больше тратить за один поход в магазинРоссийская газета 01:57

Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей. Это на три рубля больше, чем в мае, следует из очередного исследования холдинга "Ромир".
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«Ромир»: средний чек россиян за поход в магазин в июне увеличился

"Небольшое увеличение размера среднего чека в июне даже на фоне опять же скромного, но роста общих повседневных расходов говорит только о том, что россияне продолжают экономить", - отметил президент "Ромира" Андрей Милехин, слова которого приводятся в релизе.
РИА Новостивчера в 20:31

Подробнее о событии

Эксперты рассказали о тратах россиян при походе в магазин

Известиявчера в 23:37

Россияне стали больше тратить за один поход в магазин

Газета.Ru09:23

Средний чек россиян при походе в магазин вырос до 556 руб

РБК01:31

Средний чек россиян за поход в магазин увеличился до 556 рублей

News.ruвчера в 23:49

Искали скидки

Российская газета10:20

Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне

Коммерсантъвчера в 21:59

Средний чек россиян за поход в магазин в июне увеличился до 556 руб

ПРАЙМвчера в 20:15
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:31, Вашингтон
Экономика

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум на 4%

Минтруд предложил увеличить на 4,1% прожиточный минимум трудоспособного населения по итогам второго квартала 2019 года, говорится в документе на портале для публикации проектов нормативных актов.
Обновлено в 15:30
Политика

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

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Обновлено в 12:01
Политика

Слова Меркель во время приступа дрожи прочли по губам

Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала радиостанции Antenne Bayern о том, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи.
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Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

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Обновлено в 12:01
Политика

Ангела Меркель сидя слушала гимн на встрече с премьером Дании

Обновлено в 08:39
Футбол

Хедира рассматривает вариант с переходом в «Фенербахче»

32-летний игрок рассматривает вариант с трансфером в «Фенербахче», сообщает Calciomercato.com.
Обновлено в 15:18
Интернет

В работе Twitter произошел сбой

На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес

Наташа Королева оголилась в поддержку Светланы Лободы

Певица Наташа Королева решила поддержать свою коллегу Светлану Лободу, на которую все набросились после публикации в своем Инстаграм-аккаунте интимной фотографии известной йогини.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес

Рудковская впервые за долгое время поменяла прическу

Продюсер поинтересовалась у поклонников, нравится ли им такой образ.
Обновлено в 13:27
Армия и оружие

«Невское ПКБ» представило макет нового авианосца проекта «Ламантин»

В рамках открывшегося в Петербурге IX Международного военно-морского салона ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) представило макет новейшего авианосца проекта 11430Э «Ламантин».
Обновлено вчера в 12:32
Общество

«Победа» отменила сбор при оплате на сайте банковской картой

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменил двухпроцентный сбор за оплату авиабилетов банковской картой на официальном сайте, сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.
Обновлено в 13:04
Происшествия

В Орле сотрудница полиции получила два года колонии за халатность

Обновлено в 10:56
Театры

Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Происшествия

В Калифорнии два подростка попытались проникнуть в ядерный центр

Два подростка попытались пробраться на территорию ядерного исследовательского центра Vallecitos GE Hitachi в Калифорнии, но были задержаны, сообщили РИА Новости в полиции округа Аламеда.
Обновлено в 15:56
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Решение Высокого суда Лондона связано с иском, который 28 июня подали против Минца Банк непрофильных активов и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» о взыскании убытков на сумму свыше $700 млн.
Обновлено в 13:51
Авто

Bugatti за 100 миллионов рублей не попал под налог на роскошь

Обновлено в 06:14
Авто

SAIC начал производство седана Baojun RC-6 и кроссовера Baojun RM-5

На заводе китайского концерна SAIC-GM-Wuling началось производство двух новых автомобилей: седана Baojun RC-6 и кроссовера Baojun RM-5.
Обновлено в 04:22
Космос

40 лет назад на Австралию упала космическая станция «Скайлэб»

40 лет назад на Австралию обрушились обломки американской космической станции "Скайлэб".
Обновлено в 03:14
Наука

Птица с необычно длинными пальцами обнаружена окаменевшей в янтаре

Исследование, опубликованное в журнале Current Biology 11 июля, предполагает, что эта птица, возможно, использовала свои пальцы, чтобы зацепить пищу.
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Политика

В Судане сообщили о попытке госпереворота

Обновлено в 16:01
Происшествия

Задержанный по подозрению во взятке замглавы ПФР подал в отставку

Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подал в отставку с занимаемой должности, сейчас он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке столицы России.
Обновлено в 15:50
Шоу-бизнес

Ольга Бузова травмировалась на съемках шоу «Форт Боярд»

Сегодня стало известно, что Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок проекта. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.
Обновлено в 06:03
Наука

Палеонтологам удалось восстановить древний морской путь

В результате был восстановлен доисторический Транссахарский морской путь, который существовал около 50-100 млн лет назад, передает Bulletin of the American Museum of Natural History.
Обновлено 09 июля в 16:54
Политика

NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал

«NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.
Обновлено в 16:04
Здоровье

«Человек-дерево» с редчайшим заболеванием вернулся к нормальной жизни

44-летний Махмуд Талули (Mahmoud Taluli), страдает от верруциформной эпидермодисплазии, при которой на теле появляется огромное количество бородавок, из-за чего его кожа напоминает кору дерева.
Обновлено в 14:11
Политика

Зеленский потребовал люстрировать Порошенко и его команду

Украинский президент предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 г. по 19 мая 2019 г. Речь идет о председателе Верховной рады, генпрокуроре, секретаре СНБО, руководстве оборонных предприятий и других должностных лицах.
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Политика

Список потенциально опасных пород собак могут расширить почти втрое

Обновлено в 11:35
Происшествия

В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Обновлено в 14:03
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

Обновлено вчера в 09:53
Общество

В Московском зоопарке поселятся гигантские ослы

Столичный зоопарк закупил два мамонтовых осла пуату. Об этом размещена информация на сайте госзакупок Москвы.
Обновлено в 08:24
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