"Небольшое увеличение размера среднего чека в июне даже на фоне опять же скромного, но роста общих повседневных расходов говорит только о том, что россияне продолжают экономить", - отметил президент "Ромира" Андрей Милехин, слова которого приводятся в релизе.

с чего всё началось

Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей. Это на три рубля больше, чем в мае, следует из очередного исследования холдинга "Ромир".

Россияне стали больше тратить за один поход в магазин

Экономика Минтруд предложил повысить прожиточный минимум на 4% Минтруд предложил увеличить на 4,1% прожиточный минимум трудоспособного населения по итогам второго квартала 2019 года, говорится в документе на портале для публикации проектов нормативных актов.

Политика Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.

Политика Слова Меркель во время приступа дрожи прочли по губам Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала радиостанции Antenne Bayern о том, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи.

Происшествия Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.

Интернет В работе Twitter произошел сбой На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.

Шоу-бизнес Наташа Королева оголилась в поддержку Светланы Лободы Певица Наташа Королева решила поддержать свою коллегу Светлану Лободу, на которую все набросились после публикации в своем Инстаграм-аккаунте интимной фотографии известной йогини.

Армия и оружие «Невское ПКБ» представило макет нового авианосца проекта «Ламантин» В рамках открывшегося в Петербурге IX Международного военно-морского салона ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) представило макет новейшего авианосца проекта 11430Э «Ламантин».

Общество «Победа» отменила сбор при оплате на сайте банковской картой Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменил двухпроцентный сбор за оплату авиабилетов банковской картой на официальном сайте, сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

Происшествия В Калифорнии два подростка попытались проникнуть в ядерный центр Два подростка попытались пробраться на территорию ядерного исследовательского центра Vallecitos GE Hitachi в Калифорнии, но были задержаны, сообщили РИА Новости в полиции округа Аламеда.

Экономика Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Решение Высокого суда Лондона связано с иском, который 28 июня подали против Минца Банк непрофильных активов и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» о взыскании убытков на сумму свыше $700 млн.

Авто SAIC начал производство седана Baojun RC-6 и кроссовера Baojun RM-5 На заводе китайского концерна SAIC-GM-Wuling началось производство двух новых автомобилей: седана Baojun RC-6 и кроссовера Baojun RM-5.

Космос 40 лет назад на Австралию упала космическая станция «Скайлэб» 40 лет назад на Австралию обрушились обломки американской космической станции "Скайлэб".

Наука Птица с необычно длинными пальцами обнаружена окаменевшей в янтаре Исследование, опубликованное в журнале Current Biology 11 июля, предполагает, что эта птица, возможно, использовала свои пальцы, чтобы зацепить пищу.

Происшествия Задержанный по подозрению во взятке замглавы ПФР подал в отставку Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подал в отставку с занимаемой должности, сейчас он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке столицы России.

Шоу-бизнес Ольга Бузова травмировалась на съемках шоу «Форт Боярд» Сегодня стало известно, что Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок проекта. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.

Наука Палеонтологам удалось восстановить древний морской путь В результате был восстановлен доисторический Транссахарский морской путь, который существовал около 50-100 млн лет назад, передает Bulletin of the American Museum of Natural History.

Политика NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал «NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.

Здоровье «Человек-дерево» с редчайшим заболеванием вернулся к нормальной жизни 44-летний Махмуд Талули (Mahmoud Taluli), страдает от верруциформной эпидермодисплазии, при которой на теле появляется огромное количество бородавок, из-за чего его кожа напоминает кору дерева.

Политика Зеленский потребовал люстрировать Порошенко и его команду Украинский президент предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 г. по 19 мая 2019 г. Речь идет о председателе Верховной рады, генпрокуроре, секретаре СНБО, руководстве оборонных предприятий и других должностных лицах.