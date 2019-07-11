Экономика
Россияне стали больше тратить за один поход в магазинРоссийская газета 01:57
Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей. Это на три рубля больше, чем в мае, следует из очередного исследования холдинга "Ромир".
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с чего всё началось
"Небольшое увеличение размера среднего чека в июне даже на фоне опять же скромного, но роста общих повседневных расходов говорит только о том, что россияне продолжают экономить", - отметил президент "Ромира" Андрей Милехин, слова которого приводятся в релизе.РИА Новостивчера в 20:31
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:45, Вашингтон
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Park Live снова пройдет в Парке имени Горького
Фестиваль Park Live, Москва, Парк имени Горького, 12-14 июля Ежегодный трехдневный open-air снова пройдет в московском Парке имени Горького, и должен сделать выводы из прошлогоднего, когда зрителям было все-таки тесновато.
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Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
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Здоровье
«Человек-дерево» с редчайшим заболеванием вернулся к нормальной жизни
44-летний Махмуд Талули (Mahmoud Taluli), страдает от верруциформной эпидермодисплазии, при которой на теле появляется огромное количество бородавок, из-за чего его кожа напоминает кору дерева.
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Шоу-бизнес
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Телеведущая и певица Ольга Бузова примет участие в новой версии шоу «Форд Боярд», премьера которого намечена на осень 2019 года.
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Происшествия
В Ватикане вскрыли две могилы из-за пропавшей 36 лет назад девушки
Вскрытые могилы принадлежали двум принцессам, похороненным в 1836-м и 1840 годах.
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне передаст последнему флаг США, под которым войска Соединённых Штатов высадились в Нормандии 6 июня 1944 года.
Обновлено в 19:20
Шоу-бизнес
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Политика
Ответственный за производство Boeing 737 Max уйдет в отставку
Вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за производство Boeing 737 Max уйдет в отставку из-за двух авиакатастроф, произошедших с самолетами этой модели в течение полугода, пишет The Seattle Times.
Обновлено в 19:38
Общество
Названы сроки исчезновения самых массовых профессий в России
В мае были названы самые востребованные профессии в России.
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Наука
Химики синтезировали пептиды в условиях ранней Земли
Обновлено в 08:40
Кино
Дуэйн Джонсон показал трюки из «Хоббса и Шоу»
Обновлено в 03:38
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поразила фанатов тем, что выглядит моложе Галкина
"Кровавая Мэри": Дарья Мороз удивила фанатов дерзким образом Ранее 5-tv.ru сообщал, что косметолог раскрыла секрет "вечной молодости" Аллы Пугачевой.
Обновлено в 16:32
Экономика
В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье
Согласно оценке аналитиков, весь текущий объем потенциального спроса на покупку жилья на первичном рынке с использованием ипотеки по рыночным ставкам может быть удовлетворен в течение 7–9 лет, а новые значимые источники спроса на ипотеку вряд ли появятся.
Обновлено в 16:16
Политика
СМИ сообщили об отказе США вводить санкции против главы МИД Ирана
В конце июня в Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что новые санкции Соединённых Штатов, введённые накануне против верховного лидера ИРИ аятоллы Али Хаменеи, «навсегда закрывают путь для дипломатии».
Обновлено в 18:30
Политика
NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал
«NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.
Обновлено в 16:04
Общество
Письмо Тупака Шакура Мадонне выставили на аукцион
Collectibles отменить торги, на которых должны были быть представлены ее личные вещи, в том числе и письмо от Тупака Шакура.
Обновлено в 10:09
Здоровье
В минздраве Татарстана предупредили об опасности арбузов
Министерство здравоохранения Татарстана выступило с обращением по поводу начала сезона продажи арбузов.
Обновлено в 13:51
Футбол
«Зенит» презентовал Дугласа и Сутормина
Обновлено в 08:25
Политика
Суд ЕС частично отменил санкции против Януковича
Суд ЕС аннулировал решения, продлевавшие санкции против Януковича с марта 2016-го по март 2018 года, но пока не принял решения по законности продления этих мер до марта 2019 года (и пока не рассматривал последнее решение о продлении санкций до марта 2020 года), объясняет Лестер.
Обновлено в 10:17
Политика
Зеленский выступил против федерализации Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга с премьером Молдовы Майей Санду заявил, что он против федерализации страны.
Обновлено в 11:32
Наука
Небольшой морской червь издает один из самых громких звуков в океане
Измерение силы звука червей поразила ученых, так как замеры показали, что на расстоянии в метр сила составляет 157 децибел.
Обновлено вчера в 16:12
Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено в 13:07
Общество
Московский печатный филиал Гознака отметил 100-летие
Столетие отмечает Московская печатная фабрика - филиал "Гознака".
Обновлено в 15:40
Энергетика
ОПЕК в июне исполнила сделку по сокращению добычи нефти на 122%
Саудовская Аравия и Нигерия в июне суммарно нарастили добычу почти на 300 тыс. б / с. При этом соглашение стран ОПЕК + о сокращении добычи нефти по-прежнему перевыполняется - в июне она была исполнена на 122%, следует из отчета ОПЕК.
Обновлено в 08:01
Театры
Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Общество
«Аэрофлот» может открыть центр поддержки пассажиров в Китае
Как отмечается, основная цель проекта - выявление потребностей целевой аудитории "Аэрофлота" в КНР.
Обновлено в 09:01
Наука
Птица с необычно длинными пальцами обнаружена окаменевшей в янтаре
Исследование, опубликованное в журнале Current Biology 11 июля, предполагает, что эта птица, возможно, использовала свои пальцы, чтобы зацепить пищу.
Обновлено в 12:16