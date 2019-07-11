Экономика
Россияне стали больше тратить за один поход в магазинРоссийская газета 01:57
Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей. Это на три рубля больше, чем в мае, следует из очередного исследования холдинга "Ромир".
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с чего всё началось
"Небольшое увеличение размера среднего чека в июне даже на фоне опять же скромного, но роста общих повседневных расходов говорит только о том, что россияне продолжают экономить", - отметил президент "Ромира" Андрей Милехин, слова которого приводятся в релизе.РИА Новостивчера в 20:31
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