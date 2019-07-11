Экономика
Россияне стали больше тратить за один поход в магазинРоссийская газета 01:57
Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей. Это на три рубля больше, чем в мае, следует из очередного исследования холдинга "Ромир".
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с чего всё началось
"Небольшое увеличение размера среднего чека в июне даже на фоне опять же скромного, но роста общих повседневных расходов говорит только о том, что россияне продолжают экономить", - отметил президент "Ромира" Андрей Милехин, слова которого приводятся в релизе.РИА Новостивчера в 20:31
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Самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Санкт-Петербурга в Париж, вернулся в аэропорт Пулково из-за неисправности.
Обновлено в 08:42
Технологии
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Обновлено в 06:14
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Экономика
Налоговые вычеты при рождении детей могут повысить до 8 тыс. рублей
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Обновлено в 07:47
Происшествия
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Политика
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Обновлено в 08:02
Здоровье
В Волгоградской области открылся первый эндокринологический центр
В четверг, 11 июля, на базе Волгоградской областной больницы (ГБУЗ «ВОКБ №1») открылся первый в регионе эндокринологический центр.
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Общество
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Отмечают, что в полном объеме комплекс начнет работу только через 4-5 лет, но первых туристов пещера сможет принять менее чем через два года.
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Единоборства
Боксер Денис Лебедев завершил карьеру
Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.
Обновлено в 08:12
Общество
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Власти Красноярского края потребовали провести служебное расследование в отношении водителя экскаватора, который помог жителям затопленного Канска перебраться через затопленную дорогу и перевозил их в ковше.
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Общество
Рекламу «божественной шаурмы» обсудят в пермском управлении ФАС
Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю обсудит рекламу кафе с "божественной шаурмой" на экспертном совете, чтобы принять решение о наличии или отсутствии в ней нарушения закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:19
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Шатунову предстоит еще одна операция
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Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
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Наука
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