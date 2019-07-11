Экономика

Россияне стали больше тратить за один поход в магазинРоссийская газета 01:57

Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей. Это на три рубля больше, чем в мае, следует из очередного исследования холдинга "Ромир".
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с чего всё началось

«Ромир»: средний чек россиян за поход в магазин в июне увеличился

"Небольшое увеличение размера среднего чека в июне даже на фоне опять же скромного, но роста общих повседневных расходов говорит только о том, что россияне продолжают экономить", - отметил президент "Ромира" Андрей Милехин, слова которого приводятся в релизе.
РИА Новостивчера в 20:31

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Россияне стали больше тратить за один поход в магазин

Российская газета01:57

Подсчитан средний магазинный чек россиян

Газета.Ru01:34

Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне

Коммерсантъвчера в 21:59

Средний чек россиян за поход в магазин увеличился до 556 рублей

News.ruвчера в 23:49

Эксперты рассказали о тратах россиян при походе в магазин

Известиявчера в 23:37

Средний чек россиян при походе в магазин вырос до 556 руб

РБК01:31

Средний чек россиян за поход в магазин в июне увеличился до 556 руб

ПРАЙМвчера в 20:15
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 04:26, Вашингтон
Общество

Названы регионы Земли, которые станут непригодными для жизни

Учёные предупредили, что в таком случае непригодными для жизни могут стать часть Индии, некоторые регионы Бангладеша, долина реки Ганг, а также север Шри-Ланки и восток Пакистана.
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Обновлено в 00:33
Общество

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Общество

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Армия и оружие

СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер

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Обновлено вчера в 20:16
Гаджеты

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

Обновлено вчера в 09:53
Происшествия

МВД раскрыло тайну пропавших денег сбежавшей кассирши из Башкирии

Обновлено вчера в 09:16
Футбол

Дмитрий Комбаров: моя лучшая игра ещё впереди

Дмитрий Комбаров начинает новую жизнь в самарских "Крыльях Советов" и убеждает Анатолия Самохвалова, что в будущем он будет только прогрессировать.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II

Поскольку нарушитель проник на территорию резиденции глубокой ночью, он мог побеспокоить королеву Елизавету II, которая находилась во дворце и спала.
Обновлено вчера в 18:47
Общество

Названа безвредная доза шоколада

По данным экспертов, половину плитки темного шоколада можно есть каждый день.
Обновлено в 01:53
Спорт

11 июля Россия начнёт борьбу в «Финале шести» волейбольной Лиги наций

В ночь с 10 на 11 июля мск в Чикаго стартует «Финал шести» Лиги наций.
Обновлено вчера в 09:00
Политика

Комитет Рады рекомендовал отправить Климкина в отставку

Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту поддержать отставку главы МИД Украины Павла Климкина.
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Политика

В Харькове восстановили памятник Жукову

Обновлено в 03:59
Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в Греции

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Обновлено вчера в 20:13
Политика

Туск назвал распад СССР счастливым событием для России и Европы

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для русских, украинцев, грузин, поляков, а также для Европы.
Обновлено в 03:50
Происшествия

В Москве прогремел взрыв в жилом доме

Обновлено в 03:29
Авто

Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь

У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать русский язык в российский

Кандидат в депутаты Верховной рады от партии "Слуга народа" и советник президента Украины Никита Потураев считает, что русский язык в стране существенно отличается от того, на котором говорят в России.
Обновлено в 02:44
Экономика

ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов

Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие

Новейший британский авианосец дал течь

Самый новый корабль ВМФ Великобритании авианосец «Королева Елизавета» дал течь во время испытаний в море и вынужден был вернуться в порт.
Обновлено в 01:02
Технологии

Логины и пароли 450 тысяч пользователей Ozon попали в открытый доступ

В открытый доступ попали больше 450 тысяч логинов и паролей пользователей сайта интернет-магазина Ozon.
Обновлено вчера в 12:45
Политика

Парад состоится: украинский генерал пошел против Зеленского

Командующий десантно-штурмовыми войсками ВС Украины Михаил Забродский заявил, что военный парад в День независимости Украины состоится, несмотря на решение президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:02
Наука

В Израиле найден библейский город Секелаг

Лишь при раскопках на территории Хирбет ар-Раи исследователи обнаружили руины, указывающие на вероятность существования здесь библейского Секелага.
Обновлено 09 июля в 05:27
Политика

Порошенко прогнали с митинга в Закарпатской области

В городе Свалява Закарпатской области жители прогнали с предвыборного митинга бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщает «Страна.ua».
Обновлено вчера в 21:24
Происшествия

На журналистку Bloomberg напали в Москве

В центре Москвы было совершено нападение на журналистку агентства Bloomberg Ольгу Танас.
Обновлено в 04:06
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» совершил вторую посадку на астероид Рюгу

Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

Бастрыкин уволил двух следователей в Свердловской области

Ставки сокращены в связи с выявленной волокитой в расследовании преступлений Председатель СК РФ Александр Бастрыкин сократил две ставки следователей в СКР по Свердловской области.
Обновлено в 03:09
Экономика

Сотрудник Росстата уволился после публикации об инфляции

Работающий на посту главы межрегионального центра Росстата Евгений Сычев решил уволиться после скандала с опубликованными в Сети раньше положенного срока данными по инфляции, передает ТАСС.
Обновлено в 00:00
Энергетика

Глава OMV заявил об интересе к мегапроекту «Газпром нефти» в Арктике

Австрийская OMV может стать партнером «Газпром нефти» в новом мегапроекте в Арктике по разработке ачимовских оторочек Ямбургского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), рассказал в интервью РБК глава OMV Райнер Зеле.
Обновлено в 01:00
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