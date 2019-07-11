"Небольшое увеличение размера среднего чека в июне даже на фоне опять же скромного, но роста общих повседневных расходов говорит только о том, что россияне продолжают экономить", - отметил президент "Ромира" Андрей Милехин, слова которого приводятся в релизе.

с чего всё началось

Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей. Это на три рубля больше, чем в мае, следует из очередного исследования холдинга "Ромир".

Россияне стали больше тратить за один поход в магазин

Происшествия Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.

Армия и оружие Армия Хафтара заявила об успехе первого этапа наступления на Триполи Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара успешно завершила первый этап наступления на ливийскую столицу Триполи, заявил РИА Новости генерал Али Салех аль-Катаани, командующий 73-й бригады пехоты, относящейся к главному командованию ЛНА.

Армия и оружие В Петербурге представили новый атомный авианосец проекта «Ламантин» На Международном военно-морском салоне (МВМС-2019) в Петербурге представили макет нового атомного авианосца проекта 11430Э «Ламантин», передает 78.ru.

Происшествия В Казахстане женщина украла из роддома младенца для продажи В городе Тараз в Казахстане полицейские задержали 22-летнюю женщину, подозреваемую в похищении новорожденного с целью продажи, сообщила пресс-служба регионального департамента полиции.

Экономика ФНС не может собрать налоги с 800 тысяч объектов недвижимости Федеральная налоговая служба (ФНС) России не может собрать налоги с 800 тысяч объектов недвижимости в России из-за отсутствия необходимых данных об их правообладателях, говорится в сообщении Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки администрирования имущественных налогов на примере Смоленской и Ивановской областей и их административных центров.

Экономика ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.

Здоровье Названа безвредная для здоровья доза шоколада Без вреда для здоровья ежедневно можно употреблять половину плитки темного шоколада, рассказали эксперты.

Политика Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.

Авто Mini разработает электрокар по мотивам концепта Rocketman Компания MINI запустит в серию электрокар, созданный по мотивам концепта Rocketman, показанного в 2011 году.

Происшествия Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП, двое пострадавших На трассе между городами Рогожина и Кавая в Албании произошло ДТП с участием автомобиля посольства России в этой стране.

Политика Пушилин назвал число получивших российские паспорта жителей ДНР Порядка 3 тыс. человек в ДНР получили паспорта граждан Российской Федерации.

Энергетика Глава OMV заявил об интересе к мегапроекту «Газпром нефти» в Арктике Австрийская OMV может стать партнером «Газпром нефти» в новом мегапроекте в Арктике по разработке ачимовских оторочек Ямбургского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), рассказал в интервью РБК глава OMV Райнер Зеле.

Гаджеты В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.

Происшествия Люди оказались под завалами обрушившегося дома в Китае Трехэтажный жилой дом рухнул, и под его завалами оказались 5 человек, один житель получил травму.

Армия и оружие Ракета-носитель «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Министерства обороны России.

Транспорт В Екатеринбурге неожиданно перекрыли Малышевский мост Почему перекрыли движение именно сейчас, не предупредив, горожанам не понятно.В связи со сложившейся дорожной ситуацией, движение по мосту в сторону ЖБИ затруднено.

Происшествия В Дагестане погибли при пожаре три человека В Дагестане в Кизлярском районе в результате пожара погибли три человека, в том числе два ребенка.

Музыка Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире Американский журнал Forbes составил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд в 2019 году.

Общество Прокуратура нашла у амурского депутата Труша больше трех копеек Областная прокуратура провела проверку сведений о доходах за 2018 год депутата Законодательного собрания Приамурья Сергея Труша.

Наука Россия обнаружит скрытые подлодки США В России начали разработку и внедрение способа обнаружения подводных лодок противника по оставляемым ими следам от работы винтов.

Политика Климкин посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным без партнёров Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посоветовал президенту страны Владимиру Зеленскому не садиться за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным без друзей и партнёров Киева.