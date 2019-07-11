"Небольшое увеличение размера среднего чека в июне даже на фоне опять же скромного, но роста общих повседневных расходов говорит только о том, что россияне продолжают экономить", - отметил президент "Ромира" Андрей Милехин, слова которого приводятся в релизе.

с чего всё началось

Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей. Это на три рубля больше, чем в мае, следует из очередного исследования холдинга "Ромир".

Россияне стали больше тратить за один поход в магазин

Технологии На заводе Foxconn в США будет поначалу всего 1500 рабочих мест Давно обещанный завод тайваньской компании Foxconn в Висконсине (США), наконец, будет введён в строй в мае 2020 года, но вначале здесь будет создано всего лишь 1500 рабочих мест.

Происшествия Крупный пожар произошёл на ТЭЦ в Мытищах В Мытищах на территории ТЭЦ «Северная» произошёл крупный пожар, ему присвоен третий номер сложности.

Общество Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.

Происшествия В Домодедово задержаны 10 сотрудников таможни Басманный суд Москвы определил меру пресечения 10 сотрудникам Домодедовской таможни, задержанным по делу о взяточничестве.

Происшествия Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.

Происшествия Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.

Происшествия Экс-подполковник ФСБ арестован в Краснодаре Бывший подполковник краевого УФСБ Константина Николинко арестован по подозрению в превышении должностных полномочий.

Армия и оружие Анонсирована закладка на «Севмаше» двух подлодок «Ясень-М» Глава «Севмаша» Михаил Будниченко заявил, что законтрактованные на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» две многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень-М» будут заложены на предприятии в 2020-2021 годах.

Происшествия В Москве прогремел взрыв в жилом доме На северо-востоке Москвы прогремел взрыв в жилом доме, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Авто Toyota анонсировала новый кроссовер «Toyota меняет будущие производственные планы на заводе по сборке Mazda-Toyota Manufacturing USA (MTMUS), чтобы производить новый, еще не анонсированный внедорожник», — заявили в компании.

Политика Советник Зеленского предложил переименовать Россию Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.

Происшествия В 800 тысяч раз радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» превышает норму Норвежский институт морских исследований сообщает, что радиация в районе вентиляционной трубы реакторного отсека затонувшей советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 "Комсомолец" превышает норму в 800 тысяч раз.

Политика Главу Счетной палаты Красноярского края отправили в отставку Сегодня на сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты почти единогласно, за исключением одного воздержавшегося и одного, проголосовавшего против, отправили в отставку Главу краевой Счетной палаты Татьяну Давыденко.

Происшествия В Москве задержаны четверо мужчин за нападение на полицейских в ТЦ Четверо мужчин напали на двух сотрудников полиции в торговом центре в Москве.

Происшествия Двое российских туристов погибли при шторме в Греции Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.

Происшествия В Татарстане завели дело о рабском труде на ферме двух полицейских В Татарстане следователи возбудили уголовное дело по жалобе мужчины на то, что его похитили два сотрудника полиции, увезли на ферму своего отца и двадцать дней заставляли там работать.

Наука В Греции найдены древнейшие в Евразии останки человека На юге Греции ученые обнаружили древнейшие человеческие останки на территории Евразии.

Путешествия Крым возглавил список самых популярных авианаправлений страны Министерство курортов и туризма республики со ссылкой на Яндекс сообщает, что по результатам поисковых запросов, самый популярный вид туризма в России этим летом — внутренний: в июне этого года больше половины всех запросов про туристические направления были посвящены отдыху на Родине.

Авто SAIC начал производство седана Baojun RC-6 и кроссовера Baojun RM-5 На заводе китайского концерна SAIC-GM-Wuling началось производство двух новых автомобилей: седана Baojun RC-6 и кроссовера Baojun RM-5.