Экономика

Россияне стали больше тратить за один поход в магазинРоссийская газета 01:57

Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей. Это на три рубля больше, чем в мае, следует из очередного исследования холдинга "Ромир".
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«Ромир»: средний чек россиян за поход в магазин в июне увеличился

"Небольшое увеличение размера среднего чека в июне даже на фоне опять же скромного, но роста общих повседневных расходов говорит только о том, что россияне продолжают экономить", - отметил президент "Ромира" Андрей Милехин, слова которого приводятся в релизе.
РИА Новостивчера в 20:31

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Россияне стали больше тратить за один поход в магазин

Российская газета01:57

Средний чек россиян за поход в магазин в июне увеличился до 556 руб

ПРАЙМвчера в 20:15

Средний чек россиян при походе в магазин вырос до 556 руб

РБК01:31

Средний чек россиян за поход в магазин увеличился до 556 рублей

News.ruвчера в 23:49

Эксперты рассказали о тратах россиян при походе в магазин

Известиявчера в 23:37

Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне

Коммерсантъвчера в 21:59

Подсчитан средний магазинный чек россиян

Газета.Ru01:34
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 07:51, Вашингтон
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