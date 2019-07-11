Экономика
Россияне стали больше тратить за один поход в магазинРоссийская газета 01:57
Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей. Это на три рубля больше, чем в мае, следует из очередного исследования холдинга "Ромир".
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
"Небольшое увеличение размера среднего чека в июне даже на фоне опять же скромного, но роста общих повседневных расходов говорит только о том, что россияне продолжают экономить", - отметил президент "Ромира" Андрей Милехин, слова которого приводятся в релизе.РИА Новостивчера в 20:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 07:27, Ашберн
Происшествия
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили
Обновлено в 05:42
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено вчера в 09:53
Политика
Госдума прокомментировала идею «переименования» России
Депутат Государственной Думы от Крыма Руслан Бальбек назвал инициативу переименования России и русского языка демонстрацией невежества.
Обновлено в 05:40
Здоровье
Более 50 больниц Зауралья получат новое оборудование
Средства из областного и федерального бюджета в 2019 году направят в 53 медицинских учреждения Зауралья.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Появилось видео задержания мужа Луизы Хайруллиной
Обновлено в 00:18
Экономика
51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России
71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено в 05:48
Происшествия
В администрации Колпинского района Петербурга проходят обыски
Правоохранительные органы в четверг проводят обыски в администрации Колпинского района Санкт-Петербурга в рамках расследования дела об ограничении конкуренции, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер
Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.
Обновлено вчера в 20:16
Футбол
«Порту» объявил о трансфере Луиса Диаса. На игрока претендовал «Зенит»
«Порту» объявил о трансфере в команду вингера сборной Колумбии Луиса Диаса.
Обновлено вчера в 16:10
Общество
Иркутянина оштрафовали за продажу открыток с Муссолини и Гитлером
Ленинский райсуд Иркутска оштрафовал местного жителя, попытавшегося через сайт Avito.ru продать коллекцию открыток с изображениями политических лидеров Национал-социалистической рабочей партии Германии Адольфа Гитлера, фашистской Италии Бенито Мусоллини, военной техники Третьего рейха и т.п.
Обновлено в 04:10
Политика
Цхинвал возмущен картой Грузинской ССР на грузинском алкоголе
Посольство Южной Осетии в России выразило возмущение многочисленными фактами продажи алкогольной и иной продукции, произведенной в Грузии, с изображением карты Грузинской ССР - то есть с необоснованным включением в нее территорий Южной Осетии и Абхазии.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Шатунову предстоит еще одна операция
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил в Instagram, что музыканту и лидеру коллектива Юрию Шатунову в ближайшее время предстоит еще одна операция.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Двое россиян арестованы по делу о взрывах во время салюта в Минске
Двое россиян, которые проходят по делу о взрывах во время праздничного салюта в Минске, заключены под стражу.
Обновлено в 07:11
Энергетика
Белоруссия предупредила о повышении тарифов на транспортировку нефти
Белоруссия намерена с 1 августа повысить на 21,7% тарифы на транспортировку нефти, чтобы компенсировать убытки, полученные в результате ЧП с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба".
Обновлено в 05:29
Политика
В США опубликовали законопроект о санкциях против Саудовской Аравии
Авторы законопроекта считают, что администрация президента Дональда Трампа должна пересмотреть отношения с Саудовской Аравией и оценить соблюдение ею прав человека и действия в Йемене.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание "тнеБабель" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.
Обновлено в 05:46
Политика
Песков прокомментировал заявления о безопасности журналистов в России
Комментируя сообщения о потасовке в суде Реутова, где ОМОН якобы избил людей, которые пришли поддержать журналиста, активиста Евгения Куракина, Песков отметил, что ничего не слышал о происшествии и не располагает никакой информацией.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Житель Татарстана около трех недель провел в рабстве у полицейских
Житель Нурлатского района Татарстана Идрис Садыков провел около трех недель в рабстве семьи полицейских.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов
По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.
Обновлено в 04:16
Общество
Путин сделал всем бухгалтерам страны неожиданный подарок
Срочные новости для бухгалтеров До 1 августа бухгалтеры должны подать важное заявление в ФСС Бухгалтеры испугались массовых увольнений Работодатели добавляют бухгалтерам новые обязанности Опубликованы все бухгалтерские изменения с 1 июля 2019 года Какой подарок сделал Путин бухгалтерам страны Законом вносятся изменения в перечень случаев, когда бухгалтеров должны штрафовать за ошибки.
Обновлено вчера в 08:24
Политика
Главу Счетной палаты Красноярского края отправили в отставку
Сегодня на сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты почти единогласно, за исключением одного воздержавшегося и одного, проголосовавшего против, отправили в отставку Главу краевой Счетной палаты Татьяну Давыденко.
Обновлено в 05:38
Футбол
«Спартак» заявил «Лужники» в качестве резервного стадиона на сезон-2019/20
Московский футбольный клуб «Спартак» заявил «Лужники» в качестве резервного стадиона на сезон-2019/20.
Обновлено в 06:25
Футбол
Экс-игрок «Рубина» вернулся из «Ромы» в «Порту»
Испанский защитник Иван Маркано поставил подпись под трудовым договором с «Порту». Соглашение с 32-летним игроком рассчитано до 2023 года.
Обновлено в 06:24
Общество
На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за сильной жары
В поселке Аянка в Камчатском крае из-за сильной жары начал крениться 12-квартирный дом 1970-х годов постройки.
Обновлено вчера в 19:48