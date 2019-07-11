Экономика

Россияне стали больше тратить за один поход в магазинРоссийская газета 01:57

Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей. Это на три рубля больше, чем в мае, следует из очередного исследования холдинга "Ромир".
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«Ромир»: средний чек россиян за поход в магазин в июне увеличился

"Небольшое увеличение размера среднего чека в июне даже на фоне опять же скромного, но роста общих повседневных расходов говорит только о том, что россияне продолжают экономить", - отметил президент "Ромира" Андрей Милехин, слова которого приводятся в релизе.
РИА Новостивчера в 20:31

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Россияне стали больше тратить за один поход в магазин

Российская газета01:57

Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне

Коммерсантъвчера в 21:59

Средний чек россиян при походе в магазин вырос до 556 руб

РБК01:31

Средний чек россиян за поход в магазин увеличился до 556 рублей

News.ruвчера в 23:49

Эксперты рассказали о тратах россиян при походе в магазин

Известиявчера в 23:37

Подсчитан средний магазинный чек россиян

Газета.Ru01:34

Средний чек россиян за поход в магазин в июне увеличился до 556 руб

ПРАЙМвчера в 20:15
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Происшествия

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили

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Происшествия

Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

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Более 50 больниц Зауралья получат новое оборудование

Средства из областного и федерального бюджета в 2019 году направят в 53 медицинских учреждения Зауралья.
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Экономика

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Обновлено в 05:48
Происшествия

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Армия и оружие

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Обновлено вчера в 20:16
Футбол

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«Порту» объявил о трансфере в команду вингера сборной Колумбии Луиса Диаса.
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Общество

Иркутянина оштрафовали за продажу открыток с Муссолини и Гитлером

Ленинский райсуд Иркутска оштрафовал местного жителя, попытавшегося через сайт Avito.ru продать коллекцию открыток с изображениями политических лидеров Национал-социалистической рабочей партии Германии Адольфа Гитлера, фашистской Италии Бенито Мусоллини, военной техники Третьего рейха и т.п.
Обновлено в 04:10
Политика

Цхинвал возмущен картой Грузинской ССР на грузинском алкоголе

Посольство Южной Осетии в России выразило возмущение многочисленными фактами продажи алкогольной и иной продукции, произведенной в Грузии, с изображением карты Грузинской ССР - то есть с необоснованным включением в нее территорий Южной Осетии и Абхазии.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес

Шатунову предстоит еще одна операция

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил в Instagram, что музыканту и лидеру коллектива Юрию Шатунову в ближайшее время предстоит еще одна операция.
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Происшествия

Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

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Гаджеты

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В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Происшествия

Двое россиян арестованы по делу о взрывах во время салюта в Минске

Двое россиян, которые проходят по делу о взрывах во время праздничного салюта в Минске, заключены под стражу.
Обновлено в 07:11
Энергетика

Белоруссия предупредила о повышении тарифов на транспортировку нефти

Белоруссия намерена с 1 августа повысить на 21,7% тарифы на транспортировку нефти, чтобы компенсировать убытки, полученные в результате ЧП с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба".
Обновлено в 05:29
Политика

В США опубликовали законопроект о санкциях против Саудовской Аравии

Авторы законопроекта считают, что администрация президента Дональда Трампа должна пересмотреть отношения с Саудовской Аравией и оценить соблюдение ею прав человека и действия в Йемене.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание "тнеБабель" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.
Обновлено в 05:46
Политика

Песков прокомментировал заявления о безопасности журналистов в России

Комментируя сообщения о потасовке в суде Реутова, где ОМОН якобы избил людей, которые пришли поддержать журналиста, активиста Евгения Куракина, Песков отметил, что ничего не слышал о происшествии и не располагает никакой информацией.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Житель Татарстана около трех недель провел в рабстве у полицейских

Житель Нурлатского района Татарстана Идрис Садыков провел около трех недель в рабстве семьи полицейских.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов

По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.
Обновлено в 04:16
Общество

Путин сделал всем бухгалтерам страны неожиданный подарок

Срочные новости для бухгалтеров До 1 августа бухгалтеры должны подать важное заявление в ФСС Бухгалтеры испугались массовых увольнений Работодатели добавляют бухгалтерам новые обязанности Опубликованы все бухгалтерские изменения с 1 июля 2019 года Какой подарок сделал Путин бухгалтерам страны Законом вносятся изменения в перечень случаев, когда бухгалтеров должны штрафовать за ошибки.
Обновлено вчера в 08:24
Политика

Главу Счетной палаты Красноярского края отправили в отставку

Сегодня на сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты почти единогласно, за исключением одного воздержавшегося и одного, проголосовавшего против, отправили в отставку Главу краевой Счетной палаты Татьяну Давыденко.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Один из самых жестоких маньяков России попросился на свободу

Обновлено в 07:08
Футбол

«Спартак» заявил «Лужники» в качестве резервного стадиона на сезон-2019/20

Московский футбольный клуб «Спартак» заявил «Лужники» в качестве резервного стадиона на сезон-2019/20.
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Экс-игрок «Рубина» вернулся из «Ромы» в «Порту»

Испанский защитник Иван Маркано поставил подпись под трудовым договором с «Порту». Соглашение с 32-летним игроком рассчитано до 2023 года.
Обновлено в 06:24
Общество

На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за сильной жары

В поселке Аянка в Камчатском крае из-за сильной жары начал крениться 12-квартирный дом 1970-х годов постройки.
Обновлено вчера в 19:48
Футбол

«Спартак» разместит на форме знак в память о трагедии в «Лужниках»

Обновлено в 06:53
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