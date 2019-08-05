Путешествия
Вам турпакет: россияне увеличили траты на внутренний отдыхИзвестия 17:01
Траты россиян на отдых внутри страны с начала года выросли на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом «Известиям» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. В среднем расходы на отпуск одного человека составляют 46 тыс. рублей.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Траты россиян на отдых внутри страны за год увеличились на 10–15% по сравнению с предыдущими показателями. Об этом «Известиям» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.Известия16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 22:21, Ашберн
Происшествия
В Тверской области произошел пожар на «Сапсане» из-за зацепера
«Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан в Тверской области на 49 минут из-за возникшего пожара.
Обновлено в 17:47
Политика
В Госдуме отреагировали на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Госсекретарь США Майк Помпео своим заявлением о Крыме выражает позицию Вашингтона, продиктованную стремлением сдержать рост влияния России на мировой арене и взять на себя роль мирового жандарма, считает депутат Госдумы от Крымского региона Руслан Бальбек.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Болезненный вид Филиппа Янковского бросился в глаза поклонникам
Поклонникам, наткнувшимся в Сети на свежее фото Янковского, бросился в глаза болезненный внешний вид режиссера.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Морская авиация Украины провела учения над Черным морем
Морская авиация вооруженных сил Украины провела летно-тактические учения над акваторией Черного моря.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Семь человек пострадали во время стрельбы в парке Чикаго
Не менее 19 человек погибли в результате стрельбы, произошедшей 3 августа в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса.
Обновлено в 11:53
Авто
Один из самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1 рассказал о личном автопарке
Пилот Renault с неохотой упоминал название команды из Маранелло и не уточнил конкретную модификацию классического спорткара.
Обновлено в 16:45
Культура
В Москве умер шансонье Вилли Токарев
В Москве на 85-ом году жизни скончался знаменитый исполнитель шансона Вилли Токарев, передает «Эхо Москвы» со ссылкой на родственников певца.
Обновлено в 09:03
Политика
Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение
Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Лиза Галкина станцевала под музыку из балета «Кармен»
Лиза Галкина исполнила танец под мелодию из балета «Кармен».
Обновлено в 01:47
Авто
Более 30% грузовиков в России выпущены еще при СССР
Обновлено в 13:24
Экономика
Чешский производитель молока оценил убытки от российского продэмбарго
Убытки крупнейшего чешского производителя молочных продуктов, компании Madeta, заводы которого расположены на юге республики, из-за эмбарго, введенного Россией в ответ на антироссийские санкции Запада, составили около 6,5 миллиона долларов, сообщил РИА Новости председатель правления и генеральный директор компании Милан Теплы.
Обновлено в 20:38
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Обновлено в 08:06
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Транспорт
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить в самолет
Купил билет не в тот город, перепутал июнь с июлем или не угадал со стыковочным рейсом — вот неполный перечень распространенных ошибок, допускаемых пассажирами при покупке авиабилетов, которые могут сорвать путешествие, сообщает Туту.ру.
Обновлено в 12:21
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено 02 августа в 01:00
Наука
Ученые нашли способ предотвращения гибели мозга
Обновлено в 01:17
Космос
Робота «Федора» научили шутить и философствовать
22 августа робот отправится на Международную космическую станцию Российский антропоморфный робот "Федор", перед полетом на МКС получивший имя Skybot F-850, умеет шутить и поддерживать философские беседы, передает РИА Новости заявление исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александра Блошенко.
Обновлено в 20:49
Общество
В Тулуне начнут готовить площадки под строительство новых домов с понедельника
Обновлено в 08:43
Здоровье
Приморский край стал самым ВИЧ-инфицированным на всем Дальнем Востоке
В документ под названием «Социально значимые заболевания населения России в 2018 году» обозначена статистика, сколько людей в России больны ВИЧ-инфекцией, сообщает РИА «Восток-Медиа» Так, согласно опубликованным на официальном сайте Министерства здравоохранения РФ данным, Приморский край стоит на первом месте по всему Дальнему Востоку по количеству людей, которые являются носителями ВИЧ.
Обновлено в 20:53
Шоу-бизнес
Айза Анохина: «Сын кричал от боли без остановки»
Обновлено в 21:00
Космос
На Луне и Меркурии могут храниться крупные отложения льда
Ледяные отложения Меркурия кажутся гораздо менее пятнистыми, чем на Луне, и относительно свежими, возможно, возникшими или освеженными за последние десятки миллионов лет.
Обновлено в 04:47
Космос
ОАЭ собирается полететь на Марс
Обновлено в 16:36
Политика
Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс
Лидер партии «Слуга народа» и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 20:57
Происшествия
Подросток сбросил незнакомого ребенка со смотровой площадки в Лондоне
Подросток перебросил шестилетнего ребенка через полутораметровое ограждение смотровой площадки под крышей 10 этажа галереи Тейт в Лондоне.
Обновлено в 20:07
Армия и оружие
США осудили планы Турции начать военную операцию в Сирии
Ранее в воскресенье президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.
Обновлено в 18:26
Политика
Долгая чужая война. Трамп объявил о новых пошлинах на товары из КНР
На уходящей неделе американский президент Дональд Трамп снова почувствовал себя подло обманутым.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Новый вид операции позволит женщинам отсрочить менопаузу на 20 лет
Британские врачи заявляют, что подобная операция поможет тысячам женщин, которые сталкиваются с такими серьезными осложнениями здоровья, как остеопороз и сердечные заболевания.
Обновлено в 12:17