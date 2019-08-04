Путешествия
Россияне стали больше тратить на отдых внутри страныРЕН ТВ 16:46
Расходы россиян на отдых внутри страны за год увеличились на 10–15% по сравнению с предыдущими показателями, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, передают "Известия".
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Происшествия
В Брянске сотрудница банка украла у клиента 10 миллионов рублей
В Брянске задержана заместитель директора местного банка.
Обновлено в 04:41
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Спорт
Российские волейболистки вышли на Олимпиаду 2020 года
Женская сборная России по волейболу одержала победу над Южной Кореей в матче квалификации к Олимпийским играм 2020 года в Токио.
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Происшествия
Семь человек пострадали в массовом ДТП в Новгородской области
Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, среди пострадавших двое детей.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Никас Сафронов объяснил, почему не застраховал затопленные картины
Художник говорит, что вода повредила 15 картин и первый тираж сборника стихов и эпиграмм Валентина Гафта с иллюстрациями Сафронова.
Обновлено в 08:50
Культура
Сын Вилли Токарева не смог назвать причину смерти отца
Обновлено в 09:14
Происшествия
Задержанный в Персидском заливе танкер принадлежит Ираку
Нефтеналивной танкер, задержанный Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Персидском заливе, принадлежит Ираку, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление КСИР.
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Обновлено в 15:52
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Обновлено в 08:06
Политика
Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение
Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.
Обновлено в 09:16
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
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Футбол
Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизма
Да и сам Малком пока не жаловался на проявления расизма в его адрес. Тем более, что бразилец далеко не первый темнокожий игрок "Зенита".
Обновлено в 15:13
Армия и оружие
Конвертоплан Osprey показали изнутри
Командование Сил специальных операций США опубликовало панорамное видео из кокпита конвертоплана Bell CV-22 Osprey.
Обновлено в 09:41
Футбол
Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года
Обновлено в 16:15
Футбол
Дида назначен тренером вратарей в юношеской команде «Милана»
Бывший голкипер «Милана» Нельсон Дида назначен тренером вратарей юношеской команды U-17.
Обновлено в 15:49
Футбол
Ибрагимович продемонстрировал «удар ниндзя»
Обновлено в 16:49
Политика
В Совфеде назвали попранием международных норм слова Помпео о Крыме
Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева прокомментировала в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым «должен вернуться» в состав Украины.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Среди жертв стрелка в Огайо оказалась его сестра
Среди жертв стрелка, открывшего огонь в американском городе Дейтон (штат Огайо), оказалась его сестра.
Обновлено в 15:05
Политика
США вводят новые санкции против России
На прошлой неделе Соединенные Штаты Америки приняли решение ввести новые ограничения против России. Санкции связанны с делом Скрипалей.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Горловку – ранен военнослужащий ДНР
Украинские вооруженные формирования вечером, 4 августа, обстреляли поселок шахты 6/7 на севере Горловки, ранение получил один военнослужащий Народной милиции ДНР, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Обновлено в 15:31
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено в 13:46
Экономика
Александр Габуев о том, почему дедолларизация не ведет к юанизации
Если в 2018-м на долю доллара США приходилось 75,8% товарооборота с КНР, то в первом квартале 2019 года — всего 55,6%. Данные по валютам, которые принимают в оплату российские экспортеры в Китай, говорят об успехах дедолларизации еще более красноречиво.
Обновлено 01 августа в 19:02
Общество
Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
Обновлено в 15:51
Культура
СТС снимет пилотную серию сериала по идее участника «Тавриды»
Идея участника видео-смены форума "Таврида" Андрея Сальникова ляжет в основу пилотной серии нового телепроекта СТС "Оливье из будущего".
Обновлено в 12:34
Происшествия
В Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2
Главное метеорологическое агентство зафиксировало землетрясение магнитудой 6,2 на северо-востоке Японии. Сообщается, что угрозы цунами нет.
Обновлено в 09:43
Политика
ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату президентских выборов
Оптимальной датой для выборов белорусского президента будет 30 августа 2020 года, заявила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.
Обновлено в 13:59
Общество
Врачи предупредили об опасности «неправильных» кроссовок
Как пояснила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр, неподходящая обувь может стать причиной не только боли в конечностях, вызванной дискомфортом, но и спровоцировать подошвенный фасциит (воспалительный процесс, поражающий связку), стрессовый перелом, а также потерю ногтя на пальце.
Обновлено в 08:53