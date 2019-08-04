Расходы россиян на отдых внутри страны за год увеличились на 10–15% по сравнению с предыдущими показателями, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, передают "Известия".

Россияне стали больше тратить на отдых внутри страны

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