Россияне стали больше тратить денег на бензин и питаниеПарламентская газета вчера в 16:54

Больше россияне стали тратить и в заведениях общепита — на 9%, в среднем до 1,2 тыс. рублей. Зато было зафиксировано снижение среднего чека в алкомаркетах — на 2%, до 519 рублей.

с чего всё началось

Россияне стали больше тратить денег на бензин и питание. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные оператора фискальных данных ООО «Такском».

Россияне стали больше тратить денег на бензин и питание

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