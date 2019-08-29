Больше половины российских банков за последний год столкнулись с чистым оттоком средств населения: этот показатель растет последние несколько лет и впервые за пять лет превысил 50%, свидетельствуют расчеты рейтингового агентства «Эксперт РА» в исследовании, посвященном индексу здоровья банковского сектора (есть у РБК).

с чего всё началось

Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России. При этом чистый отток ресурсов компаний и предприятий зафиксировали 48% кредитных учреждений.

У жителей России снижается доверие к небольшим банкам

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