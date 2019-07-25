Экономика
Россияне стали больше брать кредитов наличнымиЮжный Федеральный вчера в 21:02
С января по май 2019 года займы без залога, которые в основном выдаются наличными, увеличились на 25,7%. Люди берут кредиты наличными средствами для покупки автомобилей, дорогостоящих бытовых приборов, оплаты путевок и ремонта.
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Взять за живое В первой половине 2019-го россияне взяли на четверть больше кредитов наличными, чем за тот же период прошлого года, тогда как увеличение объема всех потребзаймов (в том числе безналом) составило 11%.Известиявчера в 17:01
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