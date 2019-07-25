Экономика

Россияне стали больше брать кредитов наличнымиЮжный Федеральный вчера в 21:02

С января по май 2019 года займы без залога, которые в основном выдаются наличными, увеличились на 25,7%. Люди берут кредиты наличными средствами для покупки автомобилей, дорогостоящих бытовых приборов, оплаты путевок и ремонта.
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с чего всё началось

Нал да удал: выдача кредитов наличными увеличилась на четверть

Взять за живое В первой половине 2019-го россияне взяли на четверть больше кредитов наличными, чем за тот же период прошлого года, тогда как увеличение объема всех потребзаймов (в том числе безналом) составило 11%.
Известиявчера в 17:01

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В России подскочило число кредитов за «просто так»

Lenta.ru04:40

Объем выданных кредитов населению вырос в I полугодии на 11%

ТАСС04:05

Россияне стали брать больше кредитов наличными

URA.Ruвчера в 23:29

СМИ: Выдача кредитов наличными в России выросла на четверть в первые полгода

RT на русском02:41

Россияне стали чаще брать кредиты наличными

News.ruвчера в 23:28

Россияне стали брать больше кредитов «живыми деньгами»

РЕН ТВвчера в 17:57

В России стали чаще выдавать кредиты наличными

Известиявчера в 18:31
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Происшествия

У двух кандидатов в Мосгордуму проходят обыски

Правоохранительные органы проводят обыски в домах политика Дмитрия Гудкова и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия

Опасный преступник сбежал из-под конвоя в Армавире

Обновлено в 04:12
Политика

В МИДе отреагировали на задержание Украиной российского танкера

Москва в курсе задержания Украиной российского танкера и ожидает прояснения Киевом конкретных претензий.
Обновлено в 08:16
Политика

В Госдуме предложили ограничить бонусы топ-менеджерам госкорпораций

Бонусы в госкорпорациях должны быть ограничены, заявил глава фракции «Единая России», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
Обновлено в 05:43
Наука

Размер талии является забытым фактором в определении ожирения

Изучение определило, что две основные причины смерти, от которых умирали люди с нормальным весом, но с широкой талией, были сердечно-сосудистые заболевания и рак.
Обновлено вчера в 14:12
Происшествия

Обвиненный в секс-торговле миллиардер Эпштейн найден раненым в тюрьме

Миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в торговле людьми и растлении несовершеннолетних, найден без сознания в тюрьме в Нью-Йорке, сообщает NBC.
Обновлено в 06:58
Общество

Американская журналистка посетила «Макдоналдс» в России и пришла в восторг

Обновлено в 08:38
Спорт

Бузова признана одной из самых успешных звезд России

Певица Ольга Бузова заняла второе место в рейтинге "40 самых успешных звезд России до 40 лет", опубликованном Forbes.
Обновлено в 06:27
Экономика

Китай частично отменил пошлины на хлопок и кукурузу из США

Китай разрешил некоторым компаниям без пошлин ввозить из США хлопок, кукурузу, сорго и свинину, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 08:07
Кино

Авторы «Игры престолов» ответили на петицию фанатов

Директор телеканала HBO Кейси Блойс впервые отреагировал на петицию фанатов «Игры престолов», в которой они требуют переснять восьмой сезон сериала.
Обновлено в 07:04
Политика

Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину

Обновлено в 07:09
Транспорт

Центр Петербурга встал в пробки из-за репетиции парада ВМФ

В центре города проходит генеральная репетиция главного парада ВМФ, который состоится 28 июля.
Обновлено в 04:34
Происшествия

ФСБ задержало главу госдирекции Ленобласти по делу о крупном хищении

ФСБ задержала главу госучреждения "Дирекция по сохранению объектов культурного наследия" Ленинградской области Алексея Бирюкова по подозрению в хищении средств на реставрацию памятника "Интендантские склады".
Обновлено в 08:33
Авто

С 1 августа изменятся цены на автомобили Lada

С 1 июля 2019 года увеличились рекомендованные розничные цены только на две модели Lada – Granta и Vesta – хотя дилеры ожидали тотального подорожания.
Обновлено в 06:15
Финансы

Госдолг Украины превысил 80 миллиардов долларов

По данным министерства, по состоянию на 30 июня, госдолг Украины составлял 80,35 миллиарда долларов.
Обновлено в 08:40
Политика

Москалькова опровергла данные об освобождении украинских моряков

Ранее о возможности освобождения моряков журналистам рассказала уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова.
Обновлено вчера в 09:58
Политика

Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии коллажем с Шойгу

Обновлено вчера в 14:38
Происшествия

Пассажирский самолет экстренно сел в Симферополе из-за неполадок

Самолет Airbus A320 вынужденно сел в крымском аэропорту по техническим причинам.
Обновлено в 08:38
Кино

Микки Рурк сыграет в фильме Барецкого «Брат-3» за 300 тысяч долларов

По словам Барецкого, Рурк согласился сыграть в его фильме за 300 тысяч долларов.
Обновлено в 08:00
Общество

Жара в Бельгии побила новый рекорд

"После проверки вчерашних результатов метеорологических станций новый национальный рекорд для Бельгии составил 40,2 градуса в Англере (район Льежа на востоке страны – прим. ред.)", - сообщил в Twitter представитель института Давид Дехенау.
Обновлено в 06:18
Общество

Высшее образование в регионах может стать бесплатным

В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
Обновлено в 02:00
Единоборства

Диллиан Уайт провалил допинг-тест

Обновлено в 01:54
Происшествия

Азербайджанский МиГ-29 рухнул в Каспийское море

Обновлено в 06:45
Происшествия

Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае

Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Политика

Трамп выступил на фоне печати с двуглавым орлом

Обновлено в 06:36
Политика

В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Происшествия

В Турции ранили белорусского дипломата

В Анкаре неизвестный выстрелил в белорусского дипломата. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.
Обновлено вчера в 15:00
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Политика

Джонсон заявил, что Британия не готова к Brexit без сделки

Джонсон заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки.
Обновлено в 07:38
Политика

Девочка из затопленного Тулуна рассмешила всех на встрече с Путиным

Обновлено в 07:38
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