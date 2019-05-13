Экономика
Россияне сократили повседневные траты на 7,7%Коммерсантъ вчера в 20:36
Россияне в апреле сократили свои повседневные траты на 7,7% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в исследовании «Ромира». По сравнению с апрелем прошлого года ежедневные траты, наоборот, выросли на 6,4% (при инфляции 5,2%).
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Апрель — это один из редких месяцев года, в течение которого на потребление россиян не воздействуют какие-либо сторонние факторы, как то праздники или каникулы. Отсюда и стабилизация потребления в виде снижения общих расходов и среднего чека.
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Авто
Составлен топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России
Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве
Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Спорт
Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Казани подросток с пистолетом взял учеников в заложники
В Казани школьник с пистолетом попытался взять в заложники учеников и учителя. Инцидент произошел в гимназии № 7.
Обновлено в 06:36
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
Украинские военные отработали захват судов противника в Черном море
Обновлено вчера в 09:36
Общество
Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля
Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Политика
Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии
Министр труда РФ Максим Топилин рассказал об условиях, которые позволят жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик претендовать на российскую пенсию.
Обновлено в 05:10
Политика
Против Порошенко начали расследование о давлении на судей
Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование о возможном вмешательстве действующего президента Петра Порошенко в работу судебных органов.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Швеция возобновила расследование в отношении Ассанжа
Швеция вновь открыла дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в этой стране подозревают в изнасиловании, сообщает The New York Times со ссылкой на прокуратуру этой страны.
Обновлено в 05:23
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной России
Понижение температуры ниже климатической нормы ожидается в центральных областях России к концу рабочей недели.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
СК сообщил об идентификации 40 погибших в авиакатастрофе в Шереметьево
Тела 40 погибших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево идентифицированы.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В Кузбассе будут судить отца, из-за которого погибли двое детей
В Кузбассе будут судить мужчину, которого обвиняют в смерти двоих детей по неосторожности.
Обновлено в 05:59
Политика
В Севастополе назначена новая вице-губернатор по экономике
Обновлено в 06:39
Общество
Кириллу Кокорину предложили стать участником группы «Ласковый май»
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил о том, что готов пригласить Кирилла Кокорина в состав музыкального коллектива, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:49
Происшествия
«Азимут» объяснил задержку двух рейсов SSJ-100
Задержка двух рейсов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Азимут» из Краснодара в Челябинск и из Новосибирска в Ростов-на-Дону произошла из-за технических причин, сообщили «360» в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 04:36
Политика
Филарет заявил о разделении «новой церкви» на Украине
Филарет допустил разделение новой церковной структуры, после чего будет создана "единая церковь — Киевский патриархат".
Обновлено в 03:28
Происшествия
На Ставрополье пьяный мужчина расстрелял семь человек из ружья
В результате десяти выстрелов огнестрельные ранения дробью получили семь человек, в том числе двое детей 2009 и 2015 годов рождения.
Обновлено в 05:42
Происшествия
На фанатов «Зенита» и ЦСКА завели уголовное дело из-за драки
Полиция Санкт-Петербурга завела уголовное дело по статье "Хулиганство" после драки между фанатами петербургского "Зенита" и московского ЦСКА, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:49
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
В Екатеринбурге задержан бывший командующий ПВО ЛНР Владимир Муратов
В Екатеринбурге задержан бывший командующий противовоздушной обороной самопровозглашенной Луганской Народной Республики Владимир Муратов, об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий покойной певицы о смерти Доренко
Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий народной артистки СССР Елены Образцовой, которая умерла в 2015 году.
Обновлено в 06:46
Наука
Изменение климата отвечает за тяжелые инфекционные заболевания лягушек
Изменение климата уже увеличило распространение и тяжесть смертельного заболевания, вызванного ранавирусом, который заражает обычных лягушек.
Обновлено 10 мая в 08:58
Политика
Зеленского вызвали к судье Януковича
Избранного президента Украины Владимира Зеленского вызвали в суд в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 05:25
Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных
Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Экономика
В России расширят список подлежащих маркировке товаров
Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 04:16
Экономика
«Севергрупп» увеличила долю в «Ленте» до 46,4%
Компания "Севергрупп" увеличила долю в ретейлере "Лента" до 46,4%. Об этом говорится в сообщении "Ленты".
Обновлено в 05:35
Кино
Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»
В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07