Экономика

Россияне сократили повседневные траты на 7,7%Коммерсантъ вчера в 20:36

Россияне в апреле сократили свои повседневные траты на 7,7% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в исследовании «Ромира». По сравнению с апрелем прошлого года ежедневные траты, наоборот, выросли на 6,4% (при инфляции 5,2%).
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Андрей Милехин
Апрель — это один из редких месяцев года, в течение которого на потребление россиян не воздействуют какие-либо сторонние факторы, как то праздники или каникулы. Отсюда и стабилизация потребления в виде снижения общих расходов и среднего чека.
— Андрей Милехин, учёныйКоммерсантъ вчера в 20:36

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