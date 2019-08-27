Общество
ИнтерфаксРоссияне смогут указывать волонтерский опыт в резюме
В Роструде рассказали, что опыт волонтерской деятельности можно будет указывать в резюме при размещении его на портале "Работа в России", рассказал "Российской газете" замглавы ведомства Денис Васильев.
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с чего всё началось
Кстати, для проведения мирового чемпионата WorldSkills в Казани задействованы более 3,5 тысячи волонтеров из разных стран. Самому взрослому из них - 81 год, а самому молодому - 14 лет.Российская газетавчера в 21:00
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Футбол
Юрий Семин: «Миранчук и „Барселона“? Пусть сначала с „Ростовом“ хорошо сыграет»
Не удивился вызову Смолова в сборную — В понедельник после объявления состава сборной России ее главный тренер Станислав Черчесов напомнил, что живет совсем недалеко от «РЖД Арены» и часто посещает матчи «Локомотива».
Спорт-Экспресс 02:55
Культура
Петру Мамонову предстоит вторая операция
Актеру и музыканту Петру Мамонову через месяц предстоит вторая операция. Об этом сообщила во вторник ТАСС его супруга Ольга Мамонова.
ТАСС 03:32
Космос
«Роскосмос» объявил о начале подготовки к полету космонавтов на Луну
Отмечается, что прикладные исследования важных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе жизнеобеспечения и технологий, обеспечивающих безопасное прибывание космонавтов на Луне и ее орбите.
Политика Сегодня вчера в 23:38
Авто
На МАКС впервые представили вертолет в стиле Aurus
На авиасалоне МАКС впервые представили вертолет Ансат с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике автомобильного бренда Aurus.
Российская газета 03:45
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Театры
В Севастополе и Ялте пройдёт Театральная олимпиада
27 августа в Севастополе состоится Торжественная церемония открытия крымской программы Театральной олимпиады.
Вести Крым вчера в 04:11
Общество
ЕСПЧ присудил 34 тысячи евро вдове и матери Сергея Магнитского
Вдова и мать Магнитского получили право на компенсацию в 34 тысячи евро.
Интерфакс 04:25
Политика
ГИБДД отказалась штрафовать Путина за езду без шлема на мотоцикле
В ГИБДД Севастополя заявили, что не будут выписывать штраф президенту РФ Владимиру Путину за езду без шлема на мотоцикле.
БИЗНЕС Online 03:13
Авто
Ателье Wheelsandmore представило 795-сильный Bentley Continental GT
В стандарте Continental GT оснащается 6,0-литровым двигателем W12 мощностью 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента.
32CARS.ru 04:13
Политика
В МИД России отреагировали на заявление сенатора США об отказе в визе
В МИД России прокомментировали заявление сенатора США Рона Джонсона о том, что ему якобы отказали в получении российской визы.
RT на русском 02:59
Экономика
Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX
Дочернее предприятие госкорпорации «Ростех» «Авиакапитал-Сервис» подало иск в США к американской компании Boeing для расторжения контракта на поставку 35 самолётов модели 737 MAX.
RT на русском 02:21
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выбрала преемницу
Алла Пугачева назвала своей преемницей певицу Светлану Лободу.
РИА Новости вчера в 19:53
Общество
Российское общество психиатров не признало наркотиком антидепрессант, из-за которого завели несколько уголовных дел
Российское общество психиатров (РОП) заявило, что антидепрессант бупропион, из-за которого было заведено несколько уголовных дел, не является наркотиком.
Новая газета 03:12
Армия и оружие
Серийное производство беспилотников «Охотник» начнется после 2024 года
Серийное производство тяжелых ударных беспилотников "Охотник" начнется в России после 2024 года, сейчас проходят успешные испытания машины, сообщил РИА Новости во вторник в первый день работы МАКС-2019 вице-премьер РФ Юрий Борисов.
РИА Новости 03:27
Политика
Макрон анонсировал саммит в нормандском формате в сентябре
Саммит в нормандском формате планируется провести в сентябре.
Российская газета вчера в 13:12
Политика
«Приведёт к расколу»: депутаты Татарии о дате Великого стояния на Угре
Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».
REGNUM 01:11
Происшествия
Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов
Министерство транспорта внесло в правительство предложение по повышению безопасности полетов и усовершенствованию системы подготовки пилотов.
РИА Новости 03:30
Шоу-бизнес
Роман Гриценко прилетел на Бали для участия в шоу «План Б»
StarHit.ru вчера в 14:00
Политика
Верховная рада определила ключевые задачи Киева по «развалу Московии»
Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам Анна Гопко отметила, что основной задачей Киева является декоммунизация России, передает ФАН.
iReactor вчера в 17:54
Финансы
Банк «Санкт-Петербург» в 1 полугодии снизил чистую прибыль на 20,9%
Банк "Санкт-Петербург" в 1 полугодии 2019 года снизил чистую прибыль по МСФО на 20,9% - до 3,5 млрд рублей, сообщает банк.
Finam.Ru 03:03
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Гаджеты
Motorola One Zoom показали сразу в трех цветах
В Сети появились первые рендерные изображения нового смартфона Moto One Zoom, который появится в продаже в трех цветовых вариациях.
Дни24 04:33
Футбол
«Краснодар» предложил контракт Фернандешу
Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Краснодар" предложил Фернандешу контракт по схеме "1+1".
Российская газета 01:48
Гаджеты
Дизайн умного телевизора Redmi TV подтвержден
Индийский сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) опубликовал на своей страничке официальный рекламный постер нового умного телевизора Redmi TV.
iXBT.com 01:56
Гаджеты
Смартфон Redmi K20 подешевел перед выходом Redmi Note 8 Pro
Redmi Note 8 Pro получит очень мощную платформу Helio G90T, аккумулятор на 4500 мАч, а также 64-Мп модуль в составе четверной основной камеры.
Megaobzor.com 04:08
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия вчера в 13:09
Происшествия
Пассажирская «Газель» перевернулась в Дагестане: есть погибшие
Два человека погибли, ещё восемь госпитализированы, сообщили ИА REGNUM 27 августа в пресс-службе МВД республики.
REGNUM 04:11
Общество
Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн
Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.
Известия вчера в 15:39