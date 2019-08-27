Общество
ИнтерфаксРоссияне смогут указывать волонтерский опыт в резюме
В Роструде рассказали, что опыт волонтерской деятельности можно будет указывать в резюме при размещении его на портале "Работа в России", рассказал "Российской газете" замглавы ведомства Денис Васильев.
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с чего всё началось
Кстати, для проведения мирового чемпионата WorldSkills в Казани задействованы более 3,5 тысячи волонтеров из разных стран. Самому взрослому из них - 81 год, а самому молодому - 14 лет.Российская газетавчера в 21:00
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Авто
На МАКС впервые представили вертолет в стиле Aurus
На авиасалоне МАКС впервые представили вертолет Ансат с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике автомобильного бренда Aurus.
Российская газета 03:45
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» пристыковался к МКС со второй попытки
Стоит отметить, что на борту "Союза" находился первый российский человекоподобный робот "Федор" и стыковка произошла со второй попытки.
В городе R 00:36
Общество
34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»
34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
Российская газета 02:21
Происшествия
В Симферополе крымскотатарского активиста Эдема Бекирова отпустили из СИЗО
Центральный районный суд Симферополя изменил меру пресечения крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, обвиняемому в незаконном обороте взрывчатых веществ и боеприпасов, и отпустил его из СИЗО под обязательство о явке на судебный процесс.
Новая газета 05:11
Хоккей
КХЛ. «Сибирь» рассталась с Лофквистом и подписала Йокипакку
В прошлом сезоне 29-летний Лофквист набрал 11 (3+8) очков в 18 матчах регулярного чемпионата КХЛ за «Куньлунь» при показателе полезности «-4». Он присоединился к новосибирскому клубу 1 мая 2019 года.
Bookmaker-ratings.ru 05:42
Политика
На Украину прибыл советник президента США Болтон
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев.
РБК 05:48
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Политика
Зеленский определился с премьером, пишут СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту назначить премьер-министром замруководителя своего офиса Алексея Гончарука, сообщают украинские СМИ со ссылкой на собственные источники.
Газета.Ru 05:46
Общество
Росгвардия через сайт HeadHunter ищет в российских регионах бойцов для пополнения подразделений ОМОНа в Москве
Росгвардия через сайт поиска работы HeadHunter ищет в российских регионах бойцов для пополнения подразделений ОМОНа в Москве.
Эхо Москвы 05:32
Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Политика
Волкер рассказал, что Зеленский должен сделать до встречи с Трампом
Вашингтон ждет, когда президент Украины Владимир Зеленский начнет выполнять предвыборные обещания и воплощать в жизнь заявления, которые звучат в настоящее время в ходе формирования нового правительства.
ФАН 03:28
Происшествия
Журналистов и родственников не пускают на заседания по «делу 27 июля»
Тверской и Пензенский суды Москвы заблокировали этажи, на которых проходят заседания в отношении Владислава Синицы и Данила Беглеца ― фигурантов «дела 27 июля».
Афиша Daily вчера в 09:19
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
СКР возбудил новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
BFM.ru 05:52
Здоровье
Онищенко выступает за введение бесплатного питания в школах
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что питание школьников в образовательных учреждениях должно быть бесплатным.
ТАСС 05:59
Космос
Гипотеза: ядра мертвых планет могут излучать радиоволны миллиарды лет
Соавтор исследования Александр Вольшан Металлические ядра мертвых планет могут излучать радиоволны в течение от 100 млн до 1 млрд лет.
Хайтек вчера в 06:06
Происшествия
Состояние пострадавшей в Турции девочки из РФ остается тяжелым
Состояние 12-летней россиянки, которая пострадала во время купания в бассейне отеля "Санхилл" в Бодруме, остается крайне тяжелым.
Московский Комсомолец вчера в 15:25
Общество
В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах
Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает CNN.
РБК вчера в 20:21
Шоу-бизнес
Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк
Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк Актеров, которые познакомились на съемочной площадке сериала "Моя прекрасная няня", связывали романтические отношения.
Экспресс газета 01:17
Происшествия
ЕСПЧ обязал выплатить родным Магнитского €34 тысячи
Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил выплатить родственникам аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского € 34 тысячи в качестве моральной компенсации, передает РИА "Новости" Уточняется, что суд решил, что условия его содержания под стражей подпадают под статью Конвенции, запрещающую пытки.
Газета.Ru 05:18
Экономика
ФАС одобрила покупку «Трансконтейнера» компанией Абрамовича и Абрамова
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рассказал, что ведомство одобрило ходатайство структуры Evraz на покупку 50%+2 акций «Трансконтейнера».
Коммерсантъ 02:47
Транспорт
Медведев назвал низким качество региональных дорог в России
Глава Кабинета министров Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что качество региональных дорог в стране очень низкое.
iReactor 05:26
Шоу-бизнес
Наташа Королева поделилась видео из очередного медового месяца
Годовщину свадьбы Сергей Глушко и Наташа Королева отметили в кругу близких и лишь после этого улетели отдыхать в Италию.
Дни24 01:02
Армия и оружие
На МАКС-2019 показали новейшие авиационные бомбы К08БЭ и К029Б
На стартовавшем в подмосковном Жуковском Международном авиасалоне МАКС-219 Корпорация тактического ракетного вооружения КТРВ представила новые управляемые авиационные бомбы повышенной дальности сброса К08БЭ и К029Б.
Военное обозрение 05:30
Армия и оружие
В Центральном военном округе начались масштабные учения
На территории Центрального военного округа Минобороны РФ сегодня, 27 августа, начались масштабные специальные учения по материально-техническому обеспечению, сообщили в департаменте информации и массовой коммуникации российского оборонного ведомства.
REGNUM 02:06
Футбол
«Краснодар» сегодня сыграет решающий матч с «Олимпиакосом»
Московский Комсомолец 02:04
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55