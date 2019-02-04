Россияне смогут сохранить пенсии по старым правиламLenta.ru 01:28

Граждане, попавшие под повышение возраста пенсий, смогут получать ее негосударственную часть по старым правилам — с 55 лет женщины и с 60 мужчины. Это следует из письме Минтруда (есть у «Известий») в адрес Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).

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Часть россиян смогут получать выплаты от негосударственных пенсионных фондов по старым правилам — начиная с 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно, пишут «Известия». Издание ссылается на письмо, адресованное Минтруда в Национальную ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).

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