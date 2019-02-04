Экономика
Россияне смогут сохранить пенсии по старым правиламLenta.ru 01:28
Часть россиян смогут получать выплаты от негосударственных пенсионных фондов по старым правилам — начиная с 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно, пишут «Известия». Издание ссылается на письмо, адресованное Минтруда в Национальную ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).
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с чего всё началось
Граждане, попавшие под повышение возраста пенсий, смогут получать ее негосударственную часть по старым правилам — с 55 лет женщины и с 60 мужчины. Это следует из письме Минтруда (есть у «Известий») в адрес Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).Известиявчера в 16:01
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Некоторые россияне получат негосударственную часть пенсии по старым правилам
Телеканал 360°вчера в 17:40
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