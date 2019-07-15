Общество

Россияне смогут снять наличные в кассах магазиновLenta.ru 18:57

Эксперимент со снятием наличных с карт в кассах магазинов планируется расширить на всю Россию. Об этом рассказал заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков, передает газета «Известия».
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С касс долой: снятие наличных в магазинах распространят на всю страну

Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.
Известия17:02

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Россияне смогут снять наличные в кассах магазинов

Lenta.ru18:57

Жители РФ смогут снимать наличные с карт на кассах магазинов

RuNews24.ru18:35

В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов

Известия17:14

СМИ: Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране

Телеканал 360°17:49

Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране, пишут СМИ

РИА Новости17:38

Снимать наличные в кассах магазинов станет возможно по всей России

РЕН ТВ17:38

Россияне смогут снимать наличные в кассах магазинов

Вечерняя Москва18:22
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:05, Ашберн
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Происшествия

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Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено в 13:49
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В следующем году технология станет «зрелой», поэтому соответствующий смартфон Meizu появится только в 2020 году.
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Политика

В НАТО заявили о «последнем шансе» России для сохранения ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) лежит на России.
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Россия проведет наблюдательный полет над Италией

Россия проведет наблюдательный полет над территорией Италии.
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Политика

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что законопроект о люстрации чиновников, занимавших посты с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, является попыткой вернуть к власти сторонников экс-главы государства Виктора Януковича.
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Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить перевоз пассажиров не раньше 2020 года.
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Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры

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Общество

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Экс-участник «Дома-2» Олег Майами сделал предложение Алёне Шишковой

Бывшая гражданская жена рэпера Тимати Алёна Шишкова согласилась выйти замуж за экс-участника «Дома-2» Олега Майами.
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Происшествия

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