Общество
Россияне смогут снять наличные в кассах магазиновLenta.ru 18:57
Эксперимент со снятием наличных с карт в кассах магазинов планируется расширить на всю Россию. Об этом рассказал заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков, передает газета «Известия».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.Известия17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:05, Ашберн
Экономика
Все меньше предпринимателей верят в рост российской экономики
Больше всего бизнес беспокоит слабый конечный спрос – это показало исследование ВЦИОМ.
Обновлено в 18:03
Политика
Пушков объяснил, почему США хотят помешать «Северному потоку — 2»
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты стремятся помешать строительству российского газопровода "Северный поток — 2", чтобы вынудить европейские страны закупать американский СПГ.
Обновлено в 17:42
Экономика
Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев
Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:42
Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
Обновлено в 14:37
Космос
Индия отложила запуск к Луне миссии «Чандраян-2»
Запланированный на утро 15 июля запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2" отложен по техническим причинам.
Обновлено в 18:18
Политика
В России предложили отменить техосмотр
На днях Госдума РФ утвердила во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение штрафа для водителей за отсутствие техосмотра.
Обновлено в 18:10
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено в 13:49
Происшествия
Полиция задержала Яшина на акции у Мосгоризбиркома
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали несколько человек, в том числе оппозиционера и кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, на незаконной акции в субботу возле здания Мосгоризбиркома в центре столицы после неоднократных предупреждений о несогласованности мероприятия, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:38
Общество
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
Обновлено вчера в 08:07
Гаджеты
Первый смартфон Meizu с поддержкой 5G выйдет в следующем году
В следующем году технология станет «зрелой», поэтому соответствующий смартфон Meizu появится только в 2020 году.
Обновлено в 02:38
Политика
В НАТО заявили о «последнем шансе» России для сохранения ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) лежит на России.
Обновлено в 18:37
Шоу-бизнес
Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак
Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
Россия проведет наблюдательный полет над Италией
Россия проведет наблюдательный полет над территорией Италии.
Обновлено в 18:51
Политика
Порошенко назвал люстрацию попыткой вернуть к власти команду Януковича
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что законопроект о люстрации чиновников, занимавших посты с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, является попыткой вернуть к власти сторонников экс-главы государства Виктора Януковича.
Обновлено в 16:34
Общество
Boeing 737 MAX могут возобновить полеты после 2020 года
Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить перевоз пассажиров не раньше 2020 года.
Обновлено в 16:05
Происшествия
В Дагестане сильные дожди повредили автомобильный мост
Автомобильный мост поврежден в селе Гелиб Чародинского района Дагестана после сильных дождей, без автомобильного сообщения остались несколько поселений, сообщает региональное МЧС.
Обновлено в 09:54
Спорт
Сборная Польши заняла третье место в волейбольной Лиге наций
Сборная Польши по волейболу одержала победу над командой Бразилии в матче за третье место финального турнира Лиги наций, который проходит в Чикаго (США, штат Иллинойс).
Обновлено в 17:37
Происшествия
Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником
В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Космос
Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено 12 июля в 08:43
Общество
В России начали маркировать молочную продукцию
С 15 июля в России стартует эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции.
Обновлено в 18:05
Экономика
Правительство РФ одобрило пособие на детей для малоимущих семей
Пособие на детей от 1,5 до 3 лет для семей за чертой бедности будет повышено до уровня прожиточного минимума, согласно проекту поправок, опубликованному 13 июля на сайте Правительства РФ.
Обновлено вчера в 05:21
Здоровье
В Демократической республике Конго священник заразился вирусом Эболы
Медики зафиксировали первый случай заражения вирусом Эбола в крупном городе Гома на границе Демократической республики Конго с Руандой, заболел священник, следует из заявления минздрава ДРК в Twitter.
Обновлено в 18:35
Происшествия
В Петербурге фальшивомонетчик скрылся от полиции в чужом автомобиле
Фальшивомонетчику удалось скрыться. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти устанавливают личность подозреваемого и его местонахождение.
Обновлено в 15:47
Футбол
Крылья Советов в Самаре обыграли ЦСКА
Обновлено в 11:29
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Экс-участник «Дома-2» Олег Майами сделал предложение Алёне Шишковой
Бывшая гражданская жена рэпера Тимати Алёна Шишкова согласилась выйти замуж за экс-участника «Дома-2» Олега Майами.
Обновлено в 09:34
Происшествия
Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми
Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.
Обновлено в 16:25