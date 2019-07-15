Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

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Эксперимент со снятием наличных с карт в кассах магазинов планируется расширить на всю Россию. Об этом рассказал заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков, передает газета «Известия».

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