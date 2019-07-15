Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, с апреля 2019 года услугу снятия наличных через кассы магазинов в России в тестовом режиме запустила платёжная система VISA. Партнёром VISA по этому пилотному проекту стал Россельхозбанк, работала система в сети магазинов "Русский пармезан".

На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные

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