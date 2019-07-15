Экономика
На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличныеREGNUM 00:30
Как сообщало ИА REGNUM, с апреля 2019 года услугу снятия наличных через кассы магазинов в России в тестовом режиме запустила платёжная система VISA. Партнёром VISA по этому пилотному проекту стал Россельхозбанк, работала система в сети магазинов "Русский пармезан".
Читать в источнике
Оценить257
с чего всё началось
Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:20, Вашингтон
Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики
План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено вчера в 16:50
Общество
У россиян может появиться дополнительный выходной
У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено 13 июля в 07:49
Общество
Аномальная жара и ливни ждут россиян на этой неделе
Летняя погода вернется в центральные регионы России, однако аномальной жары уже не предвидится.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Пять жителей подмосковного Жуковского погибли при пожаре
В подмосковном городе Жуковском в результате пожара, вспыхнувшего в частном жилом доме, погибли пять человек — две женщины и трое детей.
Обновлено в 00:04
Происшествия
Водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса штрафовали 18 раз
Радий Хабиров заявил, что в автобусе от удара "поотрывались" кресла, а погибшие пассажиры в основном не были пристегнуты, хотя ремни безопасности были.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Следствие попросило арестовать владельца «Нового потока» Мазурова
Следствие попросило суд поместить под стражу председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова.
Обновлено в 03:38
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 5 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 71,13 рубля.
Обновлено в 03:00
Политика
Спикер Палаты представителей обвинила Трампа в ксенофобии
Спикер нижней палаты американского Конгресса Нэнси Пелоси в воскресенье обвинила президента страны Дональда Трампа в ксенофобии.
Обновлено вчера в 13:04
Политика
Девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы отказано в регистрации
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы по итогам проверки было отказано девяти гражданам.
Обновлено в 03:06
Кино
Нового агента 007 сыграет темнокожая актриса
Британская актриса Лашана Линч утверждена на роль нового агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 03:21
Наука
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Обновлено вчера в 23:05
Футбол
Гризманн: жаль, что «Атлетико» ведёт себя таким образом
Новичок «Барселоны» французский нападающий Антуан Гризманн прокомментировал действия своего бывшего клуба «Атлетико», который собирается подать в суд на каталонцев из-за его трансфера.
Обновлено в 03:29
Политика
Москалькова приехала в Киев на суд по делу Вышинского
Обновлено в 04:06
Политика
Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских островов
Россия отказалась обсуждать с Японией возможную передачу Токио двух Южных Курильских островов.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
«Роскачество» рассказало о признаках телефонного мошенничества
«Роскачество» составило список самых распространенных признаков телефонного мошенничества.
Обновлено в 03:16
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье
Глава Объединенной Федерации Сверхлегкой авиации России Игорь Никитин погиб в авиакатастрофе в Подмосковье.
Обновлено вчера в 14:13
Общество
В Крыму снова ожидаются ливни и град
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
В Турцию прибыл восьмой самолет с компонентами С-400
Обновлено в 04:15
Общество
«Фобос»: Четверг в Москве станет самым теплым днем на этой неделе
Четверг, 18 июля, в Москве станет самым теплым днем на предстоящей неделе - температура воздуха поднимется до плюс 22-24 градусов.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
Директором Центра госэкспертизы стала Ирина Косова
Директором СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» стала Ирина Косова. Игорь Юдин официально покинул пост главы.
Обновлено в 04:05
Наука
На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу
Обновлено в 03:24
Происшествия
Экс-губернатор ЕАО Александр Винников получил условный срок
Суд в Биробиджане приговорил бывшего губернатора Еврейской автономной области Александра Винникова к лишению свободы сроком на четыре года условно с трехлетним запретом занимать определенные должности.
Обновлено в 04:11
Авто
Компания Porsche открыла кольцо Нардо после реконструкции
Тут проводят испытания свыше 90 автомобильных компаний. Постоянный штат центра — более 150 человек.
Обновлено в 03:38
Экономика
Эмин Агаларов стал новым владельцем российской версии журнала ОК!
На продажу российская версия OK! была официально выставлена в августе 2018-го, когда у издателя журнала сменился владелец: тогда 100% «АС Рус Медиа» у группы AMCG Александра Федотова приобрел Магомед Мусаев.
Обновлено в 01:01
Финансы
Рубль оценили по индексу бигмака
Принцип индекса следующий: в США бигмак стоит 5,74 доллара, в то время как в России его стоимость составляет 130 рублей (чуть более двух долларов).
Обновлено вчера в 06:00
Спорт
Сборная России выиграла Лигу наций, обыграв в финале США
Обновлено в 03:10
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Читой
Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе «Байкал» в Забайкальском крае, сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Обновлено в 03:10