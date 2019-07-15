Общество

Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей странеГазета.Ru 19:08

Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
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с чего всё началось

С касс долой: снятие наличных в магазинах распространят на всю страну

Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.
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