Экономика
На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличныеREGNUM 00:30
Жители России могут получить возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Читать в источнике
Оценить228
с чего всё началось
Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:04, Вашингтон
Экономика
Российский рынок оценит санкционные риски
Сокращение добычи нефти и обращение в ВТО в связи с введением США пошлин на горячекатаный прокат отражает готовность российских властей поддерживать интересы ключевых для экономики отраслей и рынков.
Обновлено в 01:53
Экономика
Эмин Агаларов стал новым владельцем российской версии журнала ОК!
На продажу российская версия OK! была официально выставлена в августе 2018-го, когда у издателя журнала сменился владелец: тогда 100% «АС Рус Медиа» у группы AMCG Александра Федотова приобрел Магомед Мусаев.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Появилось видео с места ДТП кортежа Зеленского и автобусов с детьми
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские СМИ со ссылкой на источник в Управлении государственной охраны сообщили, что причина ДТП — попытка двух Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского и микроавтобуса службы безопасности главы государства обогнать автобусы.
Обновлено в 00:31
Спорт
Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций
В финале турнира отечественные волейболисты обыграли команду США.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса 18 раз превышал скорость
Как сообщают республиканские каналы в Telegram, водитель транспортного средства не раз привлекался к административной ответственности.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Условный срок назначили экс-губернатору ЕАО Александру Винникову
Напомним, бывший губернатор Еврейской автономной области Александр Винников планировал в суде развеять показания главного свидетеля Александра Мацанова.
Обновлено в 02:22
Общество
У россиян может появиться дополнительный выходной
У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров
Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Полиция разогнала участников акции протеста у Мосгоризбиркома
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Президент Казахстана объявил выговор главе Минобороны после ЧП в Арыси
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил строгий выговор министру обороны Нурлану Ермекбаеву после взрывов на арсенале воинской части в Арыси, прогремевших 24 июня.
Обновлено в 01:44
Политика
В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке
Конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота в Киеве.
Обновлено вчера в 23:07
Армия и оружие
В России сочли ВМФ России одноразовым
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия
Украинский завод залило тоннами расплавленного чугуна
Металлургический комбинат «Азовсталь» в украинском Мариуполе залило десятками тонн чугуна.
Обновлено вчера в 22:22
Здоровье
Названы провоцирующие образование тромбов продукты
Отмечается, что свиная и говяжья печень, в составе которой содержится холестерин и витамин группы К, провоцирует образование тромбов.
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия
Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ
Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».
Обновлено вчера в 09:42
Политика
В партии Зеленского раскрыли отношение к декоммунизации Украины
Глава партии действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал об отношении к декоммунизации страны.
Обновлено в 01:54
Политика
Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских островов
Россия отказалась обсуждать с Японией возможную передачу Токио двух Южных Курильских островов.
Обновлено вчера в 08:38
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray
Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.
Обновлено в 02:51
Гаджеты
Названы самые популярные SSD-накопители для компьютеров в мире
Сотрудники бенчмарка Master Lu назвали самые популярные SSD-накопители для компьютеров в мире, сообщает издание Ferra.
Обновлено в 02:43
Путешествия
Молодые путешественники полюбили автобусный маршрут Москва – Петербург
По данным сервиса, в течение минувшего года у студентов самыми популярными автобусными поездками оказались путешествия из Петербурга в Хельсинки и Таллин.
Обновлено в 01:52
Политика
В Мосгоризбирком поступило около 200 петиций о регистрации кандидатов
Около 200 петиций с призывом зарегистрировать всех кандидатов поступило во МГИК за неделю, рассказал на пресс-конференции председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 02:59
Наука
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Обновлено вчера в 23:05
Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
Обновлено вчера в 14:37
Шоу-бизнес
СМИ сообщили, что Барановская тайно вышла замуж
Телеведующая Юлия Барановская вышла замуж во время туристической поездки в Камбоджу.
Обновлено в 01:19
Общество
Названы марки опасного для здоровья куриного мяса
Обновлено в 01:11
Футбол
Олич оценил пенальти Смолова в матче с Хорватией на ЧМ
Хорватский бывший футболист, а ныне член тренерского штаба сборной Хорватии по футболу Ивица Олич прокомментировал пенальти Федора Смолова в послематчевой серии одиннадцати метровых ударов игры Россия — Хорватия.
Обновлено в 02:09
Общество
В Москве увеличилась рождаемость
Рождаемость в столице по итогам первого полугодия 2019-го увеличилась на шесть%, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Роскачество рассказало, как распознать телефонного мошенника
Иногда звонящий может даже рассказать, сколько денег у вас на счету, и когда в последний раз была произведена операция по счету, однако это далеко не гарантия того, что на проводе действительно банковский сотрудник – к сожалению, даже такая информация может попасть в руки мошенников.
Обновлено в 01:00