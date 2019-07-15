Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

с чего всё началось

Жители России смогут снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране. Об в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова.

Россияне смогут снимать наличные на кассах магазинов по всей стране

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