Экономика
Россияне смогут снимать наличные с банковских карт на кассах магазиновНаша Газета (г. Екатеринбург) 14 июля в 23:36
У россиян появится возможность снимать наличные с банковских карт на кассах магазинов. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова. Пока услуга тестируется у отдельных банков и ритейлеров и доступна жителям малонаселенных пунктов.
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с чего всё началось
Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.Известия14 июля в 17:02
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