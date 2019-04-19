Экономика

Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей странеГазета.Ru вчера в 19:08

Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
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С касс долой: снятие наличных в магазинах распространят на всю страну

Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:34, Вашингтон
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Происшествия

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Квест-директор CD Projekt RED Матеуш Томашкевич в разговоре с изданием GamingBolt назвал самое большое улучшение Cyberpunk 2077 за последний год.
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В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
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Происшествия

В Ленинградской области поезд насмерть сбил мужчину

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«Яндекс.Такси» купил активы группы компаний «Везет»

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Спикер Палаты представителей обвинила Трампа в ксенофобии

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Следствие попросило арестовать владельца «Нового потока» Мазурова

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Грузия приостановила выдачу подозреваемого по делу об убийстве следователя Шишкиной

Грузинское руководство решило приостановить экстрадицию гражданина России Ярослава Сумбаева, обвиняемого в мошенничестве и заказе убийства следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье, пишет «Коммерсант».
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Авто

В России взлетели цены на машины

Цены на Chevrolet Tahoe выросли в России на 2,7 процента, на MINI — взлетели на 13 процентов.
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 5 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 71,13 рубля.
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На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу

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Глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко объявил дату возвращения на Украину моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе в прошлом году.
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Москалькова приехала в Киев поддержать Вышинского

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The Bell: ФНС заблокировала счета «Синергии»

ФНС заблокировала операции по счетам шести компаниям, связанным с бизнес-школой и частным университетом в России «Синергия».
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Задержание на сходке внука убитого криминального короля попало на видео

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Космос

Индия отложила запуск к Луне автоматической миссии «Чандраян-2»

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Происшествия

В крушении вертолета погиб глава федерации сверхлегкой авиации России

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