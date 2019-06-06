Экономика
Россияне смогут сдавать пластиковые бутылки в «Перекресток»БИЗНЕС Online 10:58
Россияне смогут сдавать пластиковые бутылки в «Перекресток» благодаря соглашению, подписанному сегодня на петербургском международном экономическом форуме, сообщает РИА «Новости». Сначала фандоматы установят в московских магазинах крупнейшей в России торговой сети X5 Retail Group.
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 13:14, Ашберн
Экономика
Топилин предложил ввести пособие на детей до 18 лет
В России следует ввести пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передаёт ТАСС.
Обновлено в 04:51
Общество
Бари Алибасов написал новое завещание
Обновлено в 07:52
Авто
Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7
Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
Обновлено в 05:47
Политика
Рада отказалась от законопроекта Зеленского о незаконном обогащении
Верховная Рада снова отказалась рассматривать законопроект, внесенный президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Обновлено в 05:57
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Жена Панкратова-Черного рассказала о его состоянии
Обновлено в 04:58
Экономика
Чистая прибыль «Русгидро» по МСФО в I квартале снизилась на 31%
Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 16,512 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
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Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли начала готовиться к смене пола
Шайло, 13-летняя дочь голливудской актрисы Анджелины Джоли, начала подготовку к смене пола.
Обновлено в 11:57
Автоспорт
Метнул топор точно в цель. Квят готовится к Гран-при Канады
Обновлено в 02:26
Космос
Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря
Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Общество
В Сербии объявили режим стихийного бедствия
Обновлено в 11:29
Авто
Российский авторынок ускорил падение
В мае 2019 года в России было продано 137 624 новых автомобиля — на 6,7% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу
Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Здоровье
Минздрав отводит на диспансеризацию один день
«Профилактический медицинский осмотр и первый этап диспансеризации населения рекомендуется проводить в течение одного рабочего дня», – говорится в тексте законопроекта.
Обновлено в 03:21
Футбол
Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено в 07:01
Экономика
Голикова подтвердила планы увеличить размер материнского капитала
Российский вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила на полях Петербургского международного экономического форума, что в России планируется увеличение материнского капитала.
Обновлено в 12:53
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Космос
Представлен необычный концепт миниатюрного ровера-лунохода
Несмотря на миниатюрные размеры, четырёхколёсный робот может стать весьма перспективным средством первичного исследования других планет.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Суд Украины вынес приговор обвиняемым в убийстве Гандзюк
Районный суд Днепропетровской области вынес приговор в отношении пяти бывших участников силовой операции в Донбассе, которых обвиняли в убийстве сотрудницы Херсонского городского совета и гражданской активистки Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:57
Общество
Мэрия Екатеринбурга показала список мест для размещения храма
Мэрия Екатеринбурга опубликовала список площадок, предложенных жителями города в качестве альтернативных вариантов для размещения собора святой Екатерины.
Обновлено в 03:34
Авто
Названы самые незащищенные от угона в России автомобили
Рейтинг защищенности от угона автомобилей, застрахованных по КАСКО, составил Всероссийский союз страховщиков (ВСС).
Обновлено в 12:42
Происшествия
В Финском заливе в черте Петербурга утонула девочка
Обновлено в 09:26
Политика
Путин заявил об опасности выпустить «огненного змея» из бутылки
Российский лидер Владимир Путин выразил беспокойство относительно того, что вопрос об угрозе глобального конфликта "ушел на второй план", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 11:13
Экономика
Альфа-банк подал иск о банкротстве застройщика Минобороны
Альфа-банк подал иск о банкротстве АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) из-за невыплаченной задолженности перед кредитной организацией, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 10:42
Политика
Националисты забросали имение Порошенко файерами
Обновлено в 08:22
Политика
Зеленский ответил на петицию с требованием отставки
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием отставки, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
Израильский комплекс Trophy оказался беззащитен перед ПТРК «Корнет-ЭМ»
Со слов источника, Trophy оказался весьма эффективен при отражении одиночных пусков реактивных гранат и противотанковых ракет, осуществленных с разных позиций.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Мать единственного сына Алексея Булдакова публично осудила его вдову, которая назвала только себя наследницей актера
Обновлено в 11:56
Политика
Михаил Горбачев в больнице работает над книгой
Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:24