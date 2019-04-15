Здоровье

Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерамТАСС 09:36

"Люди смогут проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию не только днем, но и в вечерние часы, и в субботу", - отметил он, говоря об одном из нововведений.
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Дмитрий Медведев
В-третьих, мы определим четкие сроки постановки диагноза по онкологии - не более 14 календарных дней с даты назначения исследований. Это, надеюсь, позволит упорядочить работу по таким существенным проблемам, которые связаны с тяжелыми заболеваниями.
— Дмитрий Медведев, российский политикРИА Новости 09:10

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Медведев разрешил проходить диспансеризацию в вечерние часы и по субботам

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Россияне смогут получать паллиативную помощь на дому

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