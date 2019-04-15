Здоровье
Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерамТАСС 09:36
"Люди смогут проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию не только днем, но и в вечерние часы, и в субботу", - отметил он, говоря об одном из нововведений.
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В-третьих, мы определим четкие сроки постановки диагноза по онкологии - не более 14 календарных дней с даты назначения исследований. Это, надеюсь, позволит упорядочить работу по таким существенным проблемам, которые связаны с тяжелыми заболеваниями.
— Дмитрий Медведев, российский политикРИА Новости 09:10
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Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился
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После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка
Во эфире ток-шоу "Место встречи" на НТВ телеведущий Иван Трушкин выгнал писателя Сергея Лойко после его высказывания об Украине.
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Футбол
Ананидзе может стать игроком «Краснодара»
Обновлено в 10:42
Экономика
Стоимость проекта «русского OneWeb» выросла до 534 млрд рублей
Стоимость создания глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы "Эфир", которая должна стать аналогом международного проекта OneWeb, выросла с 300 млрд до 534 млрд рублей, сообщает РБК.
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Под Липецком скончался солдат-срочник из Башкирии
14 апреля около 6 утра на территории военного аэродрома под Липецком скончался 22-летний солдат-срочник из Башкирии, сообщает «Город48».
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Максим Галкин с детьми поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Максим Галкин в своем Instagram опубликовал коротенькое видео из замка, где живет звездная семья Галкина Пугачевой.
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Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
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Кино
Собянин поздравил с юбилеем актрису Ольгу Волкову
Обновлено в 03:21
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Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
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Сергей Зверев признался, что сын ему как родной
Сергей Зверев наконец рискнул откровенно поговорить с сыном, который ему совсем не сын. Мальчик не родной для стилиста.
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В подмосковном Серпухове при пожаре погибли два ребенка
Обновлено в 13:13
Технологии
Сбербанк изменил правила привязки нового номера телефона к карте
Сбербанк добавил функцию изменения номера телефона, к которому привязана карта, в своё официальное приложение.
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Шоу-бизнес
Меган Маркл предсказала, что станет принцессой
«Маленькие девочки мечтают стать принцессами», — так начинается пост Меган, в котором она рассуждает не о диснеевских принцессах типа Золушки или Жасмин, а о принцессе Ши-Ра мультфильма 1985 года.
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Политика
Константин Ремчуков: У Трампа новое испытание, и фокус борьбы - его налоговая декларация
К.Ремчуков ― Будем так же жить, потому что де-факто не было сотрудничества все последние годы.
Обновлено в 15:21
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В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Обновлено вчера в 17:46
Шоу-бизнес
Роды Саши Савельевой обошлись ей в 1,5 миллиона
Стоимость пребывания в перинатальном центре для певицы составила полтора миллиона рублей.
Обновлено в 02:06
Здоровье
В Бурятии мужчина прожил 27 лет с болтами вместо зубов
В Бурятии хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко (РКБ) провели операцию по удалению "самопальных болтов", которые на протяжении 27 лет заменяли местному жителю зубные имплантаты.
Обновлено в 06:17
Энергетика
«Газпром» возобновил покупку туркменского газа
Поставки газа из Туркменистана в Россию в рамках 25-летнего контракта, заключенного "Газпромом" и "Туркменгазом" в 2003 году, возобновлены.
Обновлено в 14:26
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе «Урал»
В Мокшанском районе Пензенской области на 590-м км трассы М-5 «Урал» произошло страшное ДТП — лобовое столкновение МАЗ с Ладой «Ларгус».
Обновлено в 01:35
Политика
В военной прокуратуре Украины опровергли сообщения о побеге Матиоса
Официальные представители Военной прокуратуры Украины сделали заявление, опровергающее ранее полученную информацию о побеге из страны своего главы Анатолия Матиоса, сообщает «RT».
Обновлено в 14:54
Общество
В Петербурге за квартал закрылось рекордное число ресторанов и кафе
В первом квартале 2019 года в Санкт-Петербурге на основных торговых улицах закрылось 53 кафе и ресторана.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Наталья Водянова растрогала поклонников семейным снимком
«Люблю свою бабунечку!» — так Водянова подписала снимки, сделанные во время осмотра парижских достопримечательностей, который она совершила вместе с бабушкой.
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Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Политика
Экс-депутат Верховной рады даст показания против Порошенко
Издание «Украинские новости» сообщает, экс-чиновник сам решил дать показания против окружения действующего главы Незалежной и самого Порошенко.
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж
Напомним, что юрист Элина Мазур заявляла, якобы Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская занимаются эскортом.
Обновлено в 08:00
Общество
«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено в 02:04
Авто
Mercedes-Benz представил новый кроссовер
Премьера стала одним из знаковых событий автосалона.
Обновлено в 10:51
Музыка
Солистку группы Serebro экстренно госпитализировали после выступления
Солистке нового состава группы Serebro Ирине Титовой стало плохо после выступления на концерте «Партийная зона МУЗ-ТВ».
Обновлено в 01:38