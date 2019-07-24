Путешествия
Россияне смогут приезжать на Мальдивы без виз на 90 днейРБК 03:18
С 25 июля в силу вступает соглашение между Россией и Мальдивской Республикой об отмене взаимных визовых требований. Соглашение было подписано месяц назад. Согласно договору, россияне смогут посещать Мальдивы по заграничному паспорту без визы в течение 90 дней.
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Россияне с 25 июля смогут въезжать без визы на 90 дней в Мальдивскую Республику. В силу вступает соглашение между правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований. Стороны подписали соглашение месяц назад.Российская газетавчера в 20:15
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