Россияне с 25 июля смогут въезжать без визы на 90 дней в Мальдивскую Республику. В силу вступает соглашение между правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований. Стороны подписали соглашение месяц назад.

с чего всё началось

С 25 июля в силу вступает соглашение между Россией и Мальдивской Республикой об отмене взаимных визовых требований. Соглашение было подписано месяц назад. Согласно договору, россияне смогут посещать Мальдивы по заграничному паспорту без визы в течение 90 дней.

Россияне смогут приезжать на Мальдивы без виз на 90 дней

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