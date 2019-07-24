Политика
Россияне смогут находиться на Мальдивах без визы три месяцаКоммерсантъ 07:39
Завтра, 25 июля, вступает в силу соглашение о взаимной отмене визовых требований между Россией и Мальдивской Республикой. В соответствии с новыми правилами россияне смогут находиться на Мальдивах без визы в течение 90 дней. Аналогичные нормы действуют и для граждан Мальдив.
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с чего всё началось
Россияне с 25 июля смогут въезжать без визы на 90 дней в Мальдивскую Республику. В силу вступает соглашение между правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований. Стороны подписали соглашение месяц назад.Российская газетавчера в 20:15
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