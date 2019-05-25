Россияне смогут посещать Коста-Рику без виз с 25 маяRT на русском вчера в 17:51

Как отметили в МИД РФ, граждане России, являющиеся владельцами действительных паспортов, дающих право на пересечение границы, за исключением дипломатических и служебных паспортов, могут въезжать (следовать транзитом, выезжать и пребывать) на территорию Республики Коста-Рика неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда.

с чего всё началось

Как сообщили в МИД России, россияне, у которых есть действительные заграничные паспорта, могут въезжать (следовать транзитом, выезжать и пребывать) на территорию Коста-Рики неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда.

Россияне смогут посещать Коста-Рику без виз с 25 мая

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