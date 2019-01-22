Россияне смогут получить налоговый вычет за спортивные занятияКоммерсантъ вчера в 15:20

с чего всё началось

Министерство финансов начинает публичные слушания по обсуждению вопроса о представлении россиянам налогового вычета за спортивные занятия. Составлением перечня физкультурно-оздоровительных услуг и организаций займется Министерство спорта.

Экономика Экономика Владельцам электроплит отменят льготы на электричество Минэкономики предложило реанимировать проект социальной нормы потребления электроэнергии.

Финансы Финансы ЦБ оценил «дыру» в капитале Минбанка в 60–100 млрд рублей В рамках оздоровления ЦБ собирается выделить банку кредиты на сумму не более 77 млрд руб. ЦБ объявил о санации Минбанка сегодня, 22 января.

Экономика Экономика Импортеры начали поднимать цены на алкоголь Компания Simple, входящая в топ-5 крупнейших импортеров тихих и игристых вин в России, подняла цены на свой ассортимент, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ее письмо в адрес клиентов и партнеров.

Экономика Экономика Генпрокуратура выступила против списания Чечне долгов за газ Генпрокуратура поручила прокурору Чечни поддержать доводы компании «Газпром межрегионгаз Грозный», которая выступила против списания долгов населения за газ.

Экономика Экономика ВЭБ.РФ в 2018 году снизил доход от управления пенсиями на 31,6% ВЭБ.РФ, выполняющий функции государственной управляющей компании (ГУК) пенсионными накоплениями граждан, по итогам 2018 года снизил доход от размещения накоплений по расширенному портфелю на 31,6% - до 103 млрд рублей, следует из материалов госкорпорации.

Экономика Экономика Forbes узнал о продаже из-за санкций бизнес-джетов братьев Ротенбергов Бизнес-джеты Bombardier братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов выставлены на продажу, бизнесменам пришлось расстаться с ними из-за санкций, пишет русское издание журнала Forbes.

Экономика Экономика Eni остается партнером «Роснефти» в совместных проектах «Eni подтверждает партнерство с «Роснефтью» в совместных проектах, однако сейчас работы по ним приостановлены», — подтвердил другой представитель итальянской компании.

Экономика Экономика ЕС оштрафовала Mastercard на €570 млн За завышенные комиссии при трансграничных платежах Еврокомиссия приняла решение оштрафовать американскую платежную систему MasterCard на €570 млн за завышенные комиссии при совершении трансграничных платежей на территории ЕС.

Экономика Экономика Dyson перенесет штаб-квартиру в Сингапур В прошлом году Dyson сообщила о том, что начнет производить электромобили в Сингапуре.

Экономика Экономика Минтранс запросил больше 200 млрд руб. на региональные аэропорты Согласно документу, теперь Минтранс попросил 236,1 млрд руб. из федерального бюджета.

Недвижимость Недвижимость В Москве в 2018 году зафиксировано рекордное число ипотечных договоров Рекордное количество договоров ипотечного кредитования зарегистрировано в Москве по итогам 2018 года.

Экономика Экономика Названа самая инновационная страна мира Агентство Bloomberg опубликовало результаты своего ежегодного исследования инновационности экономик стран мира за 2018 год Bloomberg Innovation Index.

Экономика Экономика Alibaba и «Мишка на Севере»: российские сладости покоряют Китай На крупнейших электронных площадках в Китае будут созданы российские мультибрендовые магазины по продаже кондитерских изделий.

Энергетика Энергетика Дворкович рассказал, как можно эффективно сдерживать цены на бензин По данным Росстата, розничные цены на автомобильный бензин в РФ в 2018 году выросли на 9,4% по сравнению с 2017 годом.