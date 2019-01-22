Экономика
Россияне смогут получить налоговый вычет за спортивные занятияКоммерсантъ вчера в 15:20
Министерство финансов начинает публичные слушания по обсуждению вопроса о представлении россиянам налогового вычета за спортивные занятия. Составлением перечня физкультурно-оздоровительных услуг и организаций займется Министерство спорта.
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с чего всё началось
«Цель проекта — предоставление социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за оказанные ему организациями физкультурно-оздоровительные услуги», — сообщается на сайте проектов нормативных актов правительства.News.ruвчера в 07:10
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Экономика
Владельцам электроплит отменят льготы на электричество
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Финансы
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Обновлено вчера в 05:47
Экономика
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Экономика
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Экономика
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Недвижимость
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Обновлено вчера в 08:01
Экономика
Названа самая инновационная страна мира
Агентство Bloomberg опубликовало результаты своего ежегодного исследования инновационности экономик стран мира за 2018 год Bloomberg Innovation Index.
Обновлено вчера в 05:32
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Обновлено вчера в 16:01
Энергетика
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Экономика
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Обновлено вчера в 10:01