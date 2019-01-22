Экономика

Россияне смогут получить налоговый вычет за спортивные занятияКоммерсантъ 15:20

Министерство финансов начинает публичные слушания по обсуждению вопроса о представлении россиянам налогового вычета за спортивные занятия. Составлением перечня физкультурно-оздоровительных услуг и организаций займется Министерство спорта.
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Россияне смогут получить налоговый вычет за спортивные занятия

Коммерсантъ15:20

Минфин предложил ввести налоговый вычет по расходам на фитнес

Российская газета04:59

Минспорта определит перечень спортивных занятий, за которые будет положен налоговый вычет

ТАСС09:58

Минфин начал разработку законопроекта о налоговом вычете за фитнес

Известия08:23

В России планируют ввести налоговый вычет на фитнес

Газета.Ru06:08

Россиянам предложили налоговый вычет за занятия спортом

РБК09:26

В России могут ввести налоговый вычет по расходам на фитнес

РИА Новости04:01
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Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 18:28, Ашберн
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