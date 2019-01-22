Экономика
Россияне смогут получить налоговый вычет за спортивные занятияКоммерсантъ 15:20
Министерство финансов начинает публичные слушания по обсуждению вопроса о представлении россиянам налогового вычета за спортивные занятия. Составлением перечня физкультурно-оздоровительных услуг и организаций займется Министерство спорта.
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