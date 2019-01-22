Экономика

Россияне смогут получить налоговый вычет за спортивные занятияКоммерсантъ 15:20

Министерство финансов начинает публичные слушания по обсуждению вопроса о представлении россиянам налогового вычета за спортивные занятия. Составлением перечня физкультурно-оздоровительных услуг и организаций займется Министерство спорта.
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Россияне смогут получить налоговый вычет за спортивные занятия

Коммерсантъ15:20

Россиянам предложили налоговый вычет за занятия спортом

РБК09:26

В России могут ввести налоговый вычет по расходам на фитнес

РИА Новости04:01

Минфин начал разработку законопроекта о налоговом вычете за фитнес

Известия08:23

В России планируют ввести налоговый вычет на фитнес

Газета.Ru06:08

Минфин предложил ввести налоговый вычет по расходам на фитнес

Российская газета04:59

Минспорта определит перечень спортивных занятий, за которые будет положен налоговый вычет

ТАСС09:58
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Финансы

ЦБ оценил «дыру» в капитале Минбанка в 60–100 млрд рублей

В рамках оздоровления ЦБ собирается выделить банку кредиты на сумму не более 77 млрд руб. ЦБ объявил о санации Минбанка сегодня, 22 января.
Обновлено в 09:18
Финансы

Рынок акций во вторник консолидировался, несмотря на падение нефти

Нефть во вторник ускорила откат на опасениях сокращения спроса на сырье, цена Brent упала на $2,1 относительно уровня при закрытии рынка акций РФ накануне.
Обновлено в 11:46
Экономика

Промсвязьбанк выдал первые оборонные кредиты на 130 млрд руб

Промсвязьбанк подписал соглашения о выдаче предприятиям оборонно-промышленного комплекса кредитов на 130 млрд руб. Об этом глава банка Петр Фрадков доложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 11:23
Экономика

Сбербанк признан вторым по силе брендом мира

Самым дорогим российским брендом в рейтинге по-прежнему является Сбербанк — 139-е место (минус десять позиций за год).
Обновлено в 06:02
Экономика

Еврокомиссия оштрафовала MasterCard на €570 млн

Еврокомиссия оштрафовала платежную систему MasterCard на €570,6 млн за нарушение антимонопольных правил ЕС.
Обновлено в 08:18
Экономика

«Мечел» рефинансировал синдицированный кредит на $1 млрд

Российская горнодобывающая и металлургическая компания ПАО «Мечел» рефинансировала синдицированный предэкспортный кредит пула зарубежных банков на $1 млрд.
Обновлено в 07:59
Экономика

Профицит бюджета России в 2018 году составил 2,7% ВВП

Профицит бюджета Российской Федерации в 2018 году составил около 2,746 трлн рублей, или 2,7% ВВП, сообщается в материалах Минфина.
Обновлено в 04:11
Экономика

Госдума запрещает арест и взыскание из социальных выплат должников

Законопроект, вводящий запрет взыскивать с граждан денежные средства, полученные в виде социальных выплат, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.
Обновлено в 03:19
Экономика

Eni приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций

Итальянская Eni была вынуждена приостановить работу с «Роснефтью» в Черном и Баренцевом морях из-за санкций, заявила «РИА Новости» председатель совета директоров компании Эмма Марчегалья.
Обновлено в 06:24
Недвижимость

В Москве в 2018 году зафиксировано рекордное число ипотечных договоров

Рекордное количество договоров ипотечного кредитования зарегистрировано в Москве по итогам 2018 года.
Обновлено в 08:01
Экономика

В энергопотребителей вселяют умеренность

В аппарате Дмитрия Козака подтвердили назначение совещания, отметив, что никто не сомневается в необходимости поэтапной расшивки «перекрестки» в энергетике и устранения изъянов регулирования, «когда владельцы загородных дворцов платят как пенсионеры в садовом товариществе, потребляя в десятки раз больше».
Обновлено в 14:17
Экономика

В совет директоров НПФ «Будущее» вошли выходцы из фонда Сбербанка

В состав совета вошли заместитель гендиректора ГК «Регион» Галина Морозова, ранее возглавлявшая НПФ Сбербанка, а также ее бывший зам в этом фонде Елена Тетюнина.
Обновлено в 15:20
Экономика

Dyson перенесет штаб-квартиру в Сингапур

В прошлом году Dyson сообщила о том, что начнет производить электромобили в Сингапуре.
Обновлено в 13:17
Экономика

Владимир Добрынин покинул пост гендиректора Yota

Генеральный директор Yota Владимир Добрынин покидает свой пост по собственному желанию, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 06:06
Экономика

Бывший глава Росприроднадзора возглавил группу компаний «Новый поток»

На посту президента Сидоров сменил покинувшего компанию Андрея Зокина, сообщили Znak.com в пресс-службе ГК Новый поток .
Обновлено в 04:38
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