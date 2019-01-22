Экономика
Россияне смогут получить налоговый вычет за спортивные занятияКоммерсантъ 15:20
Министерство финансов начинает публичные слушания по обсуждению вопроса о представлении россиянам налогового вычета за спортивные занятия. Составлением перечня физкультурно-оздоровительных услуг и организаций займется Министерство спорта.
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Финансы
ЦБ оценил «дыру» в капитале Минбанка в 60–100 млрд рублей
В рамках оздоровления ЦБ собирается выделить банку кредиты на сумму не более 77 млрд руб. ЦБ объявил о санации Минбанка сегодня, 22 января.
Обновлено в 09:18
Финансы
Рынок акций во вторник консолидировался, несмотря на падение нефти
Нефть во вторник ускорила откат на опасениях сокращения спроса на сырье, цена Brent упала на $2,1 относительно уровня при закрытии рынка акций РФ накануне.
Обновлено в 11:46
Экономика
Промсвязьбанк выдал первые оборонные кредиты на 130 млрд руб
Промсвязьбанк подписал соглашения о выдаче предприятиям оборонно-промышленного комплекса кредитов на 130 млрд руб. Об этом глава банка Петр Фрадков доложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 11:23
Экономика
Сбербанк признан вторым по силе брендом мира
Самым дорогим российским брендом в рейтинге по-прежнему является Сбербанк — 139-е место (минус десять позиций за год).
Обновлено в 06:02
Экономика
Еврокомиссия оштрафовала MasterCard на €570 млн
Еврокомиссия оштрафовала платежную систему MasterCard на €570,6 млн за нарушение антимонопольных правил ЕС.
Обновлено в 08:18
Экономика
«Мечел» рефинансировал синдицированный кредит на $1 млрд
Российская горнодобывающая и металлургическая компания ПАО «Мечел» рефинансировала синдицированный предэкспортный кредит пула зарубежных банков на $1 млрд.
Обновлено в 07:59
Экономика
Профицит бюджета России в 2018 году составил 2,7% ВВП
Профицит бюджета Российской Федерации в 2018 году составил около 2,746 трлн рублей, или 2,7% ВВП, сообщается в материалах Минфина.
Обновлено в 04:11
Экономика
Госдума запрещает арест и взыскание из социальных выплат должников
Законопроект, вводящий запрет взыскивать с граждан денежные средства, полученные в виде социальных выплат, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.
Обновлено в 03:19
Экономика
Eni приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций
Итальянская Eni была вынуждена приостановить работу с «Роснефтью» в Черном и Баренцевом морях из-за санкций, заявила «РИА Новости» председатель совета директоров компании Эмма Марчегалья.
Обновлено в 06:24
Недвижимость
В Москве в 2018 году зафиксировано рекордное число ипотечных договоров
Рекордное количество договоров ипотечного кредитования зарегистрировано в Москве по итогам 2018 года.
Обновлено в 08:01
Экономика
В энергопотребителей вселяют умеренность
В аппарате Дмитрия Козака подтвердили назначение совещания, отметив, что никто не сомневается в необходимости поэтапной расшивки «перекрестки» в энергетике и устранения изъянов регулирования, «когда владельцы загородных дворцов платят как пенсионеры в садовом товариществе, потребляя в десятки раз больше».
Обновлено в 14:17
Экономика
В совет директоров НПФ «Будущее» вошли выходцы из фонда Сбербанка
В состав совета вошли заместитель гендиректора ГК «Регион» Галина Морозова, ранее возглавлявшая НПФ Сбербанка, а также ее бывший зам в этом фонде Елена Тетюнина.
Обновлено в 15:20
Экономика
Dyson перенесет штаб-квартиру в Сингапур
В прошлом году Dyson сообщила о том, что начнет производить электромобили в Сингапуре.
Обновлено в 13:17
Экономика
Владимир Добрынин покинул пост гендиректора Yota
Генеральный директор Yota Владимир Добрынин покидает свой пост по собственному желанию, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 06:06
Экономика
Бывший глава Росприроднадзора возглавил группу компаний «Новый поток»
На посту президента Сидоров сменил покинувшего компанию Андрея Зокина, сообщили Znak.com в пресс-службе ГК Новый поток .
Обновлено в 04:38