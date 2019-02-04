Экономика
Россияне смогут получать пенсии по старым правиламРоссийская газета 03:47
Клиенты негосударственных пенсионных фондов, заключившие договоры до 1 января 2019 года, смогут начать получать пенсионные выплаты по старым правилам - в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Минтруда.
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с чего всё началось
Граждане, попавшие под повышение возраста пенсий, смогут получать ее негосударственную часть по старым правилам — с 55 лет женщины и с 60 мужчины. Это следует из письме Минтруда (есть у «Известий») в адрес Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).Известиявчера в 16:01
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