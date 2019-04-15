Здоровье
Россияне смогут получать паллиативную помощь на домуИнтерфакс 09:20
Согласно поправкам, утвержденным Медведевым, россияне, нуждающиеся в паллиативной помощи, теперь смогут получить ее в любом субъекте РФ вне зависимости от места регистрации. Устанавливаются четкие сроки постановки диагноза по онкологии - не более 14 календарных дней с даты назначения исследования.
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Я подписал постановление, которое вносит изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
— Дмитрий Медведев, российский политикТАСС 09:04
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В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну
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Кардиологи назвали способ улучшить работу сердца
Специалисты Американской кардиологической ассоциации пришли к выводу, что регулярные занятия йогой помогают снизить артериальное давление и улучшить работу сердца и сосудов.
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Геращенко заявила об угрозах в ее адрес от анонимов
Первый вице-спикер Верховной Рады Геращенко заявила, что ей с неизвестных номеров анонимы шлют угрозы, связанные с политической ситуацией в стране.
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Финансы
Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам выросла до 7,54%
Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, по итогам первой декады апреля выросла на 0,01 п.п. — до 7,54%, следует из сообщения Банка России.
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Патрик Кейн едет на ЧМ-2019 и будет капитаном сборной США
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн будет капитаном сборной США на чемпионате мира по хоккею 2019 года, информирует официальный «твиттер» американской сборной.
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Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
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Авто
АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta FL
В начале второго квартала 2019 года «АвтоВАЗ» начал продавать обновленные LADA Granta FL нового поколения.
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Единоборства
Тарасов оказался в больнице после боя с Дациком
ММА-блогер Артём Тарасов записал видеообращение к фанатам после боя с Вячеславом Дациком, находясь в больнице.
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Под Липецком скончался солдат-срочник из Башкирии
14 апреля около 6 утра на территории военного аэродрома под Липецком скончался 22-летний солдат-срочник из Башкирии, сообщает «Город48».
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Алла Пугачева отмечает свой 70-летний юбилей
Алла Пугачева отмечает свой 70-летний юбилей, а также принимает поздравления от своих коллег и членов семьи.
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Шведскую журналистку поставили в тупик фразы на русском языке
Корреспондент шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен рассказала о своей поездке в России и трудностях, с которыми столкнулась при общении с жителями нашей страны.
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Егоров: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ростова»
Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота ростовского клуба, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
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Происшествия
В Тульской области экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП
Экскурсионный автобус с 39 детьми съехал в кювет под Тулой, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
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Транспорт
Подорожал проезд по платным участкам трассы М4 «Дон»
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