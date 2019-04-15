Здоровье
Россияне смогут получать паллиативную помощь на домуИнтерфакс 09:20
Согласно поправкам, утвержденным Медведевым, россияне, нуждающиеся в паллиативной помощи, теперь смогут получить ее в любом субъекте РФ вне зависимости от места регистрации. Устанавливаются четкие сроки постановки диагноза по онкологии - не более 14 календарных дней с даты назначения исследования.
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В-третьих, мы определим четкие сроки постановки диагноза по онкологии - не более 14 календарных дней с даты назначения исследований. Это, надеюсь, позволит упорядочить работу по таким существенным проблемам, которые связаны с тяжелыми заболеваниями.
— Дмитрий Медведев, российский политикРИА Новости 09:10
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