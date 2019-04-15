Здоровье

Россияне смогут получать паллиативную помощь на домуИнтерфакс 09:20

Согласно поправкам, утвержденным Медведевым, россияне, нуждающиеся в паллиативной помощи, теперь смогут получить ее в любом субъекте РФ вне зависимости от места регистрации. Устанавливаются четкие сроки постановки диагноза по онкологии - не более 14 календарных дней с даты назначения исследования.
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Дмитрий Медведев
Я подписал постановление, которое вносит изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
— Дмитрий Медведев, российский политикТАСС 09:04

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В России начнут оказывать паллиативную помощь на дому

RT на русском09:46

Россияне смогут получить паллиативную помощь вне зависимости от прописки

Коммерсантъ09:45

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Россияне смогут получать паллиативную помощь на дому

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Медведев разрешил проходить диспансеризацию в вечерние часы и по субботам

РБК09:57
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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос покинул территорию страны.
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