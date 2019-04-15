Здоровье
Россияне смогут получать паллиативную помощь на домуИнтерфакс 09:20
Согласно поправкам, утвержденным Медведевым, россияне, нуждающиеся в паллиативной помощи, теперь смогут получить ее в любом субъекте РФ вне зависимости от места регистрации. Устанавливаются четкие сроки постановки диагноза по онкологии - не более 14 календарных дней с даты назначения исследования.
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Я подписал постановление, которое вносит изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
— Дмитрий Медведев, российский политикТАСС 09:04
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Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Обновлено в 00:57
Футбол
Отец Виктора Цоя высказался о граффити фанатов «Динамо»
Отец Виктора Цоя Роберт поделился мнением о действиях фанатов московского "Динамо", нарисовавших граффити на стене имение его сына в Москве.
Обновлено в 09:49
Экономика
UC Rusal планирует построить завод в США
Российский производитель алюминия уже заключил с американским партнером договор о намерениях, юридические документы будут подписаны во II квартале 2019 г. Проектная мощность прокатного завода составит 500 000 т ленты горячего проката и 300 000 т готовой продукции холодного проката в год, говорится в сообщении UC Rusal.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Около школы в Москве нашли снаряд
Во дворе спортшколы в Москве обнаружили 120-миллиметровый снаряд времен войны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя спецслужб.
Обновлено в 09:20
Политика
Геращенко заявила об угрозах в ее адрес от анонимов
Первый вице-спикер Верховной Рады Геращенко заявила, что ей с неизвестных номеров анонимы шлют угрозы, связанные с политической ситуацией в стране.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией
Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Китае умерла самка редчайшей в мире черепахи
В зоопарке города Сучжоу (Китай) умерла последняя самка самой редкой черепахи в мире – гигантской мягкотелой черепахи Свинхо.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Мусульмане и праворадикалы устроили беспорядки в Копенгагене
Акция праворадикалов в мусульманском квартале в Копенгагене привела к беспорядкам, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 21:23
Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ
Министерство обороны России опубликовало уникальные фотографии известных полководцев Великой Отечественной войны в домашней обстановке, в кругу семьи и на отдыхе.
Обновлено вчера в 20:47
Футбол
Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football
Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:19
Общество
Елену Малышеву и Первый канал решили засудить
Компания «Ставропольский бройлер» подала исковое заявление в отношении редакции программы «Здоровье» Елены Малышевой и Первого канала.
Обновлено в 05:15
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Здоровье
В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну
Обновлено в 01:42
Политика
Стало известно о бегстве из страны главного военного прокурора Украины
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос покинул территорию страны.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Мужа Ксении Бородиной прооперировали
Муж Ксении Бородиной откладывал посещение клиники, несмотря на сильные боли. Курбан Омаров халатно отнесся к собственному здоровью.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Под Липецком скончался солдат-срочник из Башкирии
14 апреля около 6 утра на территории военного аэродрома под Липецком скончался 22-летний солдат-срочник из Башкирии, сообщает «Город48».
Обновлено в 05:44
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Происшествия
Камбербэтч сбил пожилого велосипедиста
Обновлено в 05:31
Политика
На парламентских выборах в Финляндии победили социал-демократы
На парламентских выборах в Финляндии результаты трех лидирующих партий различаются на десятые доли процента.
Обновлено вчера в 18:31
Музыка
Грузинский священник сорвал уличный концерт Гребенщикова
Грузинский священник прервал импровизированное выступление лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова у монастыря Джвари в Мцхете.
Обновлено в 07:26
Экономика
Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»
Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
ВКС России получили два модернизированных Ту-95МС
Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева (ТАНТК) передал ВКС России два модернизированных бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Пилоты бросили всех пассажиров лайнера в аэропорту и улетели без них
Пилоты самолета easyJet совершили экстренную посадку, а затем улетели без пассажиров.
Обновлено в 06:18
Общество
В России отказались от видеофиксации техосмотра
Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев проинформировал о том, что законопроект, предполагающий фотофиксацию техосмотра автомобилей, будет рассмотрен во втором чтении в начале мая.
Обновлено в 09:53
Экономика
Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе
Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.
Обновлено в 08:41
Экономика
Фондовый рынок США остановил рост из-за Goldman Sachs
Основные индексы Уолл-стрит остановили рост после публикации «разочаровывающего» отчета Goldman Sachs, 15 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:20
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Происшествия
Пять человек погибли при лобовом столкновении
Водитель грузового автомобиля жив, но все люди, ехавшие в Ларгусе, в результате столкновения погибли на месте.
Обновлено в 02:26