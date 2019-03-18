Россияне смогут подключать услуги связи без SIM-картИзвестия 02:21

Минкомсвязи разрабатывает необходимую нормативную базу для внедрения eSim в России, подтверждает замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов. Планируется, что она будет готова к концу этого года.

с чего всё началось

Минкомсвязи предложило легализовать в России технологию eSim, позволяющую подключать услуги связи без SIM-карт и явки к операторам. Об этом в понедельник, 18 марта, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на справку, подготовленную ведомством.

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