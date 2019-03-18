Технологии
Россияне смогут подключать услуги связи без SIM-картИзвестия 02:21
Минкомсвязи предложило легализовать в России технологию eSim, позволяющую подключать услуги связи без SIM-карт и явки к операторам. Об этом в понедельник, 18 марта, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на справку, подготовленную ведомством.
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с чего всё началось
Минкомсвязи разрабатывает необходимую нормативную базу для внедрения eSim в России, подтверждает замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов. Планируется, что она будет готова к концу этого года.Ведомостивчера в 16:15
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Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в Утрехте задержан
Уроженец Турции Гёкмен Таныш, который, как предполагается, открыл стрельбу в трамвае в центре Утрехта, задержан, передаёт Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Обновлено в 13:45
Политика
Путин на украинском озвучил свой главный вопрос к властям в Киеве
Президент России Владимир Путин, выступая на встрече с общественниками Крыма, заявил, что действия нынешнего украинского руководства вызывают у него оторопь.
Обновлено в 12:24
Происшествия
СК возбудил дело по факту смерти мальчика-аутиста в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти семилетнего мальчика, который скончался в квартире на юго-востоке Москвы.
Обновлено в 15:04
Хоккей
«Авангард» разгромил «Барыс» в матче Кубка Гагарина
Обновлено в 14:58
Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в Крым
Министерство иностранных дел РФ получило от МИД Украины ноту протеста в связи с посещением президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Крымского полуострова и Севастополя, которые в Киеве до сих пор считают частью украинского государства.
Обновлено в 12:40
Происшествия
В СК объяснили, зачем Бастрыкин смотрел с лупой видео на ноутбуке
Фотография, на которой глава СК смотрит видео на компьютере через лупу, стала поводом для шуток.
Обновлено в 14:27
Происшествия
В крови умершей свидетельницы по делу Берлускони нашли кадмий и сурьму
Миланский прокурор Франческо Греко заявил, что эксперты обнаружили в организме погибшей ключевой свидетельницы по делу экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, марокканской танцовщицы Иман Фадил высокую концентрацию металлов, в частности кадмия и сурьмы.
Обновлено в 15:04
Происшествия
Суд приговорил гадалку из дела Нота-банка к 3,5 года за вывод ₽350 млн
Останкинский суд Москвы приговорил гадалку Нону Михай к 3,5 года колонии общего режима и штрафу 800 тыс. руб. по делу о хищениях в Нота-банке.
Обновлено в 12:33
Политика
Путин пошутил над словами о нехватке средств на синагогу в Крыму
Президент России Владимир Путин в ходе мероприятия в Симферополе иронично прокомментировал заявление руководителя еврейской общины региона Биньямина Вольфа о финансовых проблемах, из-за которых сроки завершения строительства синагоги в Крыму переносятся.
Обновлено в 14:04
Хоккей
«Салават Юлаев» победил «Автомобилист» в третьем матче серии
Обновлено в 13:05
Политика
Путин подписал закон о борьбе с фейковыми новостями
Президент России Владимир Путин подписал законы о борьбе с недостоверной информацией и противодействии распространения информации, содержащей оскорбление государства и общества, следует из документов, размещенных на портале правовой информации.
Обновлено в 12:27
Космос
НАСА купит у Роскосмоса места в «Союзах» для своих астронавтов
НАСА предусмотрело в бюджете 2020 покупку у Роскосмоса двух мест в кораблях "Союз" для доставки астронавтов на МКС.
Обновлено в 14:44
Экономика
Структуры Абрамовича, Абрамова и Фролова продадут 1,8% акций Evraz
Структуры Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова уведомили металлургическую компанию Evraz о планах продать 25,4 млн ее обыкновенных акций (1,8%), сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи.
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес
Алдонин: было очень тяжело рассказать дочери о смерти Началовой
Экс-футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин, в настоящий момент работающий в «Волге», признался, что ему было очень тяжело сообщить дочери Вере о смерти бывшей жены – известной певицы Юлии Началовой.
Обновлено в 14:25
Армия и оружие
В Крым перебросили ракетоносцы Ту-22М3 в ответ на ПРО США в Румынии
Минобороны России разместило в Крыму дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3.
Обновлено в 13:17
Политика
Россия признала новое название Македонии
Россия признала республику Македония под новым названием республика Северная Македония, сообщил российский МИД.
Обновлено в 12:50
Политика
Макаревич осудил своих радующихся присоединению Крыма фанатов
Лидер группы «Машина времени» раскритиковал своих фанатов, которые радуются воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 05:37
Общество
Налоговая и ФСБ пришли с обысками в магазины «Красная икра»
Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) совместно с ФСБ провели обыски и выемку документов в сети магазинов «Красная икра», сообщил в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 13:16
Политика
В Госдуме предложили дать полицейским право объявлять предостережения
Авторы проекта отмечают, что в федеральном законе "О полиции" полномочие по объявлению предостережения не закреплено.
Обновлено в 12:39
Общество
Главу Warner Bros. уволен после секс-скандала
Entertainment Кевин Цудзихара отправлен в отставку после секс-скандала с участием молодой актрисы.
Обновлено в 14:57
Общество
Школьницу осудили за письмо Путину и вынудили уйти из школы
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
Бекхэм признался в использовании телефона за рулем
Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм признался полиции Лондона в использовании мобильного телефона, находясь за рулем автомобиля, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:32
Армия и оружие
В США затопило военную авиабазу Оффут
В США, в штате Небраска, из-за весеннего половодья и разлива рек Миссиссиппи и Миссури затопило военную авиабазу Оффут, где базируются стратегические самолёты типа RC-135 и Е-4 В. Как сообщил сегодня, 18 марта, Telegram-канал "Оперативная линия", по информации источников, основное количество стратегических и важных самолётов с авиабазы Оффут перебазировано на другие авиабазы.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Американца освободили из СИЗО по делу о контрабанде психотропов
Солнцевский суд Москвы вернул прокурору дело о контрабанде психотропных веществ американцем Гейленом Грандстаффом, который заказал через интернет в Китае пептиды и бытовую химию, он освобожден из-под стражи.
Обновлено в 08:17
Экономика
С 1 апреля в России повышаются социальные пенсии
"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.
Обновлено в 05:44
Музыка
Маруани требует от Киркорова 272 млн рублей за плагиат
Права нарушили и компании артистов Российские СМИ сообщили, что 18 марта известный французский композитор Дидье Маруани подал иск о защите авторских прав к Филиппу Киркорову и композитору Олегу Попкову.
Обновлено в 07:51
Политика
Аль Бано потребовал от Украины возместить моральный ущерб от санкций
Итальянский певец Альбано Карризи, известный под псевдонимом Аль Бано, потребовал от Украины исключить его имя из чёрного списка и возместить моральный ущерб от санкций.
Обновлено в 12:45