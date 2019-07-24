Россияне с 25 июля смогут въезжать без визы на 90 дней в Мальдивскую Республику. В силу вступает соглашение между правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований. Стороны подписали соглашение месяц назад.

с чего всё началось

С 25 июля россияне смогут въезжать на Мальдивы без визы на 90 дней. Для того чтобы попасть на Мальдивские острова, гражданам РФ нужно иметь при себе действительный заграничный паспорт либо дипломатический или служебный паспорт.

Россияне смогут отдыхать на Мальдивах без визы

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