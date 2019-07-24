Политика
Россияне смогут отдыхать на Мальдивах без визыНовый День 04:14
С 25 июля россияне смогут въезжать на Мальдивы без визы на 90 дней. Для того чтобы попасть на Мальдивские острова, гражданам РФ нужно иметь при себе действительный заграничный паспорт либо дипломатический или служебный паспорт.
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с чего всё началось
Россияне с 25 июля смогут въезжать без визы на 90 дней в Мальдивскую Республику. В силу вступает соглашение между правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований. Стороны подписали соглашение месяц назад.Российская газетавчера в 20:15
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