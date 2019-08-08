МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Жители удаленных и малонаселенных пунктов России с этого года смогут оплачивать коммунальные услуги на кассах магазинов по картам Сбербанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

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Россияне, проживающие в отдаленных и малонаселенных пунктах, смогут с этого года оплачивать коммунальные услуги на кассах магазинов. Воспользоваться новым сервисом получат возможность владельцы карт Сбербанка, который ранее запустил проект по повышению доступности финансовых услуг.

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