Экономика

Россияне смогут оплачивать услуги ЖКХ на кассах магазинов9111.ru 03:23

Первый этап, который реализовал Сбербанк в прошлом году, – это возможность снимать наличные деньги прямо на кассах магазинов. Данная услуга также стала доступна для жителей отдаленных районов России. В 2019 году россияне смогут безналичным способом оплачивать коммунальные услуги на кассах магазинов.
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Россияне смогут оплачивать услуги ЖКХ картами Сбербанка на кассах магазинов

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Жители удаленных и малонаселенных пунктов России с этого года смогут оплачивать коммунальные услуги на кассах магазинов по картам Сбербанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
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