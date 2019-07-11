Экономика
Россияне смогут оплачивать коммуналку с помощью быстрых платежейРБК 05:46
К концу 2019 года в России планируется запустить возможность оплаты жилищно-коммунальных услуг с помощью системы быстрых платежей. Об этом рассказала первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, сообщает «Парламентская газета».
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