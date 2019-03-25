Россияне смогут ездить в Турцию без загранпаспортовНаш город сегодня (Пенза и Заречный) 10:28

с чего всё началось

Мы начали переговоры для перехода на взаимные посещения гражданами двух стран по внутренним удостоверениям личности. Глава МИД России Сергей Лавров 28 марта прибудет в Анталью, где мы детально обсудим этот вопрос. Турецкая делегация 8 апреля посетит Москву.

Россия и Турция ведут переговоры о взаимном посещении гражданами стран по внутренним паспортам. 28 марта в Анталье состоятся переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и главой турецкого МИД Мевлют Чавушоглу о взаимном посещении гражданами двух стран по внутренним удостоверениям личности.

Наш город сегодня (Пенза и Заречный)

Россияне смогут ездить в Турцию без загранпаспортов

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